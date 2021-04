Pääkaupungilla suuri huoli rajojen koronasta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Jan Vapaavuoren mukaan Suomen epidemiatilanne voi ottaa nopeastikin takapakkia.

Helsingin pormestari Jan Vapaavuoren mukaan kaupungin koronavirustilanne on jatkanut kohentumistaan, vaikka kahden viikon ilmaantuvuusluku 100 000 asukasta kohden on edelleen 122 eli suhteellisen korkea. Luku oli kevään epidemiahuipun aikaan 485.

Pääkaupungissa koronarokotteen on saanut yli 156 000 henkilöä, mikä osaltaan vähentää tartuntojen ja sairaalahoidon riskiä. Rokotuksia laajennetaan ensi viikon alussa 55–59-vuotiaille.

Pormestari varoitti ulkomailta saapuvien koronatartuntojen riskistä. Esimerkiksi työmatkaliikenteen on arvioitu kasvavan lähiviikkojen aikana.

– Meillä on huoli, itse asiassa aika suurikin huoli siitä, että juuri rajojen yli saapuu uusia virusmuunnoksia ja lisää tartunnan saaneita. Näin Suomen hyvin kehittyvä tilanne voi ottaa nopeasti takapakkia, Jan Vapaavuori sanoi tiedotustilaisuudessa.

– Näin on käynyt aikaisemminkin ja on hyvä huomata, että kaikissa keskeisissä naapureissamme tilanne on vielä olennaisesti huonompi kuin meillä, Vapaavuori jatkoi.

Hänen mukaansa Helsinki on pitänyt esillä jo vuodenvaihteesta lähtien, ettei nykyinen maahantulojärjestelmä ole kestävällä pohjalla. Ongelmat kärjistyvät, jos matkailijamäärät kasvavat loppukevään aikana.

– Suomen pitäisikin vaatia matkustajilta ennakollista negatiivista testitodistusta sekä rakentaa sähköinen järjestelmä näiden testitulosten tarkastamiseen, Jan Vapaavuori totesi.