Pääkallot kohoavat ISIS:n entisessä pääkaupungissa

Isisin kylvämät maamiinat aiheuttavat suurta vahinkoa Raqqassa.

Isis-jihadistit lyötiin ja ajettiin ulos Pohjois-Syyriassa sijaitsevasta Raqqan kaupungista noin seitsemän kuukautta sitten. Tällä hetkellä Isisin entinen pääkaupunki muistuttaa lähinnä apokalyptista autiomaata, kertoo uutissivusto Fox News.

Asukkaat pystyttävät välillä pääkallomerkkejä havaitsemiensa maamiinojen viereen varoittaakseen ihmisiä. Isis asetti itsetehtyjä maamiinoja ja sala-ansoja ihmisten koteihin, kaduille, viemäriputkiin, ruumiisiin ja jopa lasten leluihin.

– Maamiinat ovat tappaneet satoja siviilejä. Monet yrittivät palata Raqqaan, mutta suurin osa kaupungista on hävinnyt. Ikävä kyllä, Raqqalla ei ole tulevaisuutta, sanoo kaupungissa asuva Hussam Eesa.

Isis piti kaunkia hallussaan neljän vuoden ajan.

– Tilanne on erittäin huono. Miinoja räjähtelee lähes päivittäin ja joukkohautoja paljastuu viikoittain, kertoo Raqqa is Being Slaughtered Silently -kansalaisjournalistiryhmän perustaja Sarmad al Jilane.

– Kaikista vaikeimmat hetket ovat muistot – toreilla tapahtuneet murhat ja mieliimme jääneet näyt ihmisistä, jotka pakotettiin katsomaan.

YK:n arvion mukaan 80 prosenttia Raqqan rakennuksista on tuhottu tai vaurioitunut. Raunioiden ja kivimurskan alle on hautunut paljon ruumiita, ja alueella vaanii Isisin niin sanottuja nukkuvia soluja. Lisäksi autopommit tappavat ihmisiä, sähköstä ja vedestä on huutava pula eivätkä puhelinyhteydet ole toiminnassa.

Ihmisoikeusjärjestä Human Rights Watchin mukaan 21. lokakuuta 2017 ja 20. tammikuuta 2018 välisenä aikana ainakin 491 ihmistä kuoli tai haavoittui miinojen räjähdyksissä. Uhreista 157 oli lapsia.