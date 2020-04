Pääesikunnan päällikkö: Suomi on koronasodassa

Kenraaliluutnantti Eero Pyötsiä kehottaa jokaista tekemään parhaansa.

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallitus totesi yhteistoiminnassa tasavallan presidentti Sauli Niinistön kanssa 16. maaliskuuta Suomen olevan poikkeusoloissa koronavirustilanteen vuoksi – ensimmäistä kertaa sotien jälkeen. Poikkeustilasta huolimatta Puolustusvoimat toteuttaa lakisääteisiä tehtäviään edelleen normaaliolojen toimivaltuuksin.

– Valmiuslain käyttöön otetut toimivaltuudet eivät tuoneet Puolustusvoimille lisätoimivaltuuksia, eikä niille ole ollut tarvettakaan. Normaaliolojen toimivaltuuksinkin Puolustusvoimilla on edelleen korkea valmius kaikkien tehtäviensä suorittamiseen, toteaa pääesikunnan päällikkö, kenraaliluutnantti Eero Pyötsiä Turvallisuuskomitean blogissa.

Puolustusministeriön kansliapäällikön Jukka Juustin johtama Turvallisuuskomitea avustaa valtioneuvostoa ja ministeriöitä kokonaisturvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä. Komitea muun muassa seuraa Suomen turvallisuusympäristön kehitystä ja yhteensovittaa kokonaisturvallisuuteen liittyvää varautumista.

Ennakoidusti ajoitetut toimenpiteet, muun muassa tärkeimpien toimintojen hajauttaminen ja varmentaminen, ovat Pyötsiän mukaan taanneet sen, että johtamis- ja päätöksentekokyky sekä Suomen alueellisen koskemattomuuden valvonnan ja turvaamisen valmius ovat säilyneet muuttumattomina.

– Koronakriisi on todistanut kokonaisturvallisuuden ytimen eli eri viranomaisten yhteistoiminnan ja keskinäisen tuen tärkeyden. Oikea käsitys eri toimijoiden rooleista, suorituskyvyistä ja tukimahdollisuuksista on realistisen suunnittelun lähtökohta, hän sanoo.

Puolustusvoimat on hänen mukaansa kriisin alkuvaiheista alkaen ennakoinut aktiivisesti yhteiskunnan tukitarpeita ja reagoinut saamiinsa tukipyyntöihin.

– Terveydenhuoltoalaa on tuettu asiantuntijoilla ja materiaalilla, poliisia on tuettu Uudenmaan eristämisessä ja Rajavartiolaitosta meripelastus- ja rajavalvontatehtävissä. Myös ulkomailla sijaitsevia lähetystöjä on tuettu. Kaikki mahdollinen tuki on pyritty antamaan – päätehtäväämme vaarantamatta, Pyötsiä kertoo.

Meneillään olevaa tilannetta hän luonnehtii koronasodaksi.

”Puolustusvoimat hyvässä iskussa”

Kansalaiskeskustelussa asevelvollisten käyttämisestä erilaisiin tukitehtäviin kaupassakäyntiavusta maataloustöihin kenraaliluutnantti Pyötsiä kehottaa pitämään mielessä lakiperusteet.

– Varusmiespalveluksen aikana asevelvolliset koulutetaan ja harjaannutetaan sotilaallisen maanpuolustuksen tehtäviin – ensisijaisesti siis Puolustusvoimien ensimmäiseen lakisääteiseen tehtävään, Pyötsiä sanoo.

Lain mukaan puolustusvoimien ensisijainen tehtävä on Suomen sotilaallinen puolustaminen.

– Varusmiehet osallistuvat tuen antamiseen muille viranomaisille tietyin rajoituksin. Tuki muille viranomaisille perustuu aina virka-apupyyntöön, jonka toteuttamisen Puolustusvoimat arvioi tapauskohtaisesti. Vaikka keskustelussa olleet tukitehtävät ovatkin yhteiskunnallemme tärkeitä, on näissä tapauksissa työvoimaa etsittävä muualta kuin varusmiehistä, hän painottaa.

Ennakoidusti ajoitettujen toimien ansiosta Puolustusvoimat on Pyötsiän mukaan edelleen hyvässä iskussa ja yhteistoiminta muiden viranomaisten kanssa on ollut toimivaa.

– Valitettavasti tämän sodan kestoa on vaikea arvioida. Vaikka uutta tietoa tuotetaan jatkuvasti, on vihollinen edelleen varsin tuntematon ja aseet sen lyömiseen rajalliset. On siis oletettavaa, että taistelu jatkuu vielä pitkään. Tehkäämme siihen asti jokainen parhaamme yhteisen vihollisen nujertamiseksi, hän toteaa.