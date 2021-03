Pääekonomisti työllisyydestä: Korkea aika päättää luvatuista toimista

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Uudet sulku- ja liikkumisrajoitukset tulevat lisäämään lomautuksia ja työttömyyttä entisestään.

Keskuskauppakamarin pääekonomisti Mauri Kotamäen mukaan on huolestuttavaa, että nykytyöttömyyden taso on korkeampi ja työllisyys matalampi kuin ennen koronapandemiaa.

– Uudet sulku- ja liikkumisrajoitukset tulevat lisäämään lomautuksia ja työttömyyttä entisestään, arvioi Kotamäki.

Tänään julkaistujen työllisyyslukujen mukaan työllisyysaste oli helmikuussa 70 prosenttia ja työttömyysaste oli 8,1 prosenttia. Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen uudistusten takia trendiluvut julkaistaan toukokuun lopulla.

– Korona on ilmiselvästi jättimäinen häiriö työmarkkinoilla. Suomessa se on näkynyt varsinkin lomautusten kasvuna. Kokoaikaisesti lomautettuja oli helmikuun laskentapäivänä noin 56 000 henkilöä. Se on kauhean suuri luku verrattuna normaaliin, mutta onneksi selvästi pienempi kuin kriisin alkuvaiheessa, Kotamäki sanoo.

Hänen mukaansa lohdullista on se, että työmarkkinoilla kriisi on tasaantunut eikä käännettä huonompaan olla nähty.

– Huolestuttavaa on tietysti se, että nykytyöttömyyden taso on korkeampi ja työllisyys matalampi kuin ilman koronakriisiä. Varsinkin huomioiden, että Suomen rakenteellinen työttömyys on jo valmiiksi kansainvälisesti vertaillen korkea, Kotamäki toteaa.

Työllisyys supistuu ennestään rajoitusten seurauksena, arvioi Kotamäki. Liikkumisrajoitukset lisäävät todennäköisesti myös lomautusten määrää, jos yritystoiminta hiljenee entisestään. Työ- ja elinkeinoministeriön arvion mukaan menetykset pelkästään pääkaupunkiseudun kaupalle olisivat noin miljardin viikossa.

– Tilastot korostavat tarvetta huomioida yritykset sulku- ja liikkumisrajoitusten aikana. Myös yritysten kustannuskilpailukyvystä on pidettävä huolta etupainotteisesti. Haluamme, että suomalaiset yritykset ovat etunenässä kilpailemassa markkinaosuuksista, kun maailmantalous kunnolla avautuu ja lähtee nousuun. Ennustetut kasvuluvut jo tälle vuodelle ovat merkittäviä, Kotamäki sanoo.

Pääekonomisti kiinnittää huomiota pitkäaikaistyöttömyyden kasvuun.

– Kriisi on nyt jatkunut yli vuoden ja nähdään, että pitkäaikaistyöttömyys on koholla. Se on noussut jokseenkin tasaisesti kriisin ajan ja kohta ylitetään 100 000 hengen raja. Huolestuttava trendi viittaa työmarkkinoiden kierron heikentymiseen eli uusia työsuhteita ei ole syntynyt aikaisempaan malliin, Kotamäki sanoo.

Hän toteaa, että pitkäaikaistyöttömyys on erityisen huono juttu, koska se sulaa hitaammin kuin lyhyempiaikainen työttömyys.

– Mitä pidempään ihminen on työttömänä, sitä enemmän inhimillinen pääoma kuluu ei toisin sanoen tietotaito tuppaa ruostumaan. Siksi olisi äärimmäisen tärkeää saada työmarkkinat vetämään niin, että pitkäaikaistyöttömyys pysyisi mahdollisimman matalalla tasolla, Kotamäki toteaa.

Kotamäen mukaan huhtikuun puoliväliriihessä olisi korkea aika päättää luvatuista työllisyystoimista.