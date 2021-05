Pääekonomisti kauhistui: Tämä tuli kyllä puskista

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Bruttokansantuotteen volyymi pieneni tammi–maaliskuussa 0,1 prosenttia edelliseen vuosineljännekseen verrattuna.

Suomen talous on supistunut vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 0,1 prosenttia edellisestä neljänneksestä ja prosentin vuodentakaiseen verrattuna.

Handelsbanken Suomen pääekonomisti Timo Hirvonen pitää Tilastokeskuksen ennakkotietojen vastaisia lukuja yllättävinä.

– Tämä tuli kyllä puskista! Hirvonen kirjoittaa Twitterissä.

Tilastokeskuksen mukaan koronakriisi koettelee edelleen erityisesti osaa palvelutoimialoista. Ensimmäisellä neljänneksellä majoituksen ja ravitsemuksen sekä liikenteen toimialoilla tuotannon lasku jatkui suhteessa edelliseen neljännekseen.

Kohtalaisen korkeina pysyneet tartuntamäärät ja viruksen uudet variantit ovat toistaiseksi vaikeuttaneet talouden avaamista ja ihmisten liikkumista. Tämä näkyy vaikeuksina myös taiteen, viihteen ja virkistyksen toimialoilla.

Talouden näkymät ovat silti myönteisiä.

– Teollisuuden uusien tilausten kasvu on jatkunut alkuvuonna ja kokeellinen pikaestimaatti ennakoi talouden tuotannon kasvaneen huhtikuussa reippaasti. Elinkeinoelämän keskusliiton mukaan yritysten luottamus on kasvanut kaikilla toimialoilla maaliskuussa, ja työllisyyden trendi on ollut kasvava koko alkuvuoden 2021, Tilastokeskuksen katsauksessa todetaan.

