Pohjois-Koreaan puoluekokous, esillä ”haasteita ja vaikeuksia”

Maa uhkasi aiemmin USA:ta joululahjalla, jos neuvottelut ydinohjelmasta eivät etene.

Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un on kutsunut koolle puoluekokouksen, uutisoi The New York Times. Maan valtiollisen uutistoimiston mukaan meneillään olevassa kokouksessa käsitellään ”haasteita ja vaikeuksia”, joita maa kohtaa kansallista puolustusta kehittäessään.

Työväenpuolueen puoluekokous on yksipuoluejärjestelmäisen maan korkeimpia päättäviä elimiä, joka tavallisesti toimii kumileimasimena Kim Jong-unin päätöksille.

Syy kokouksen koollekutsumiselle lienee Pohjois-Korean Yhdysvalloille asettama aikaraja, joka umpeutuu vuoden vaihtuessa.

Pohjois-Korea on vaatinut Yhdysvalloilta vuoden loppuun mennessä uutta tarjousta maan ydinaseohjelman lopettamisesta. Vastineeksi Pohjois-Korea on vaatinut, että YK:n talouspakotteet poistetaan välittömästi. Neuvottelut ovat olleet jumissa Donald Trumpin ja Kim Jong-unin helmikuisen tapaamisen jälkeen.

Kim Jong-unin hallinto on aiemmin joulukuussa uhannut Yhdysvaltoja ”joululahjalla”, jos neuvotteluista ei päästä sopuun. Maan uhittelun jälkeen asiantuntijat ovat odottaneet, että Pohjois-korea saattaisi tehdä ydinasekokeita jo ennen joulua.

Kim Jong-un pitää uudenvuodenpäivänä vuosittaisen puheen, jonka aikana hänen odotetaan ilmoittavan maan linjasta. Maan uskotaan sen myötä lisäävän ohjuskokeita ja lisäävän jännitteitä Korean niemimaalla tulevina viikkoina ja kuukausina.