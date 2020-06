Ovela sovellus kertoo käyttäjän koronariskin reaaliajassa

Yalen huippuyliopiston lanseeraama Hunala-sovellus auttaa käyttäjäänsä arvioimaan ja ennustamaan päivittäistä riskiään saada uusi koronavirus tai muu hengitystieinfektio.

Käyttäjät antavat sovellukselle anonyymiä tietoa ja saavat koottuja riskiarvioita. Toimintaperiaate vastaa esimerkiksi ruuhkia ennustavaa Waze-sovellusta. Käyttäjien antamiin tietoihin yhdistetään julkisista lähteistä saatavaa tietoa koronaviruksesta ja muista sairauksista.

Yalen professori Nicholas A. Christakis toteaa Twitterissä Hunalan toimivan sitä paremmin, mitä useampi ihminen sitä käyttää. Sovelluksen ennusteet ovat myös sitä tarkempia, mitä enemmän käyttäjiä kultakin alueelta löytyy.

Christakis teroittaa, ettei sovellus kerää tai luovuta tietoa mihinkään ulkopuoliseen tarkoitukseen. Käyttäjien yksityisyys on suojattu ja kaikki pysyy anonyyminä. Ajatuksena ei myöskään ole jäljittää kontakteja vaan tehdä jatkuvia ennusteita ja antaa käyttäjälle tietoa heidän omasta tulevaisuuden riskistään. Käyttäjän sijaintia ei seurata taustalla, kun sovellus ei ole käytössä.

– Hunala kysyy rekisteröityessä muutaman kysymyksen. Sitten vastaat pariin kysymykseen päivässä, mikäli mitään ei tapahdu. Jos sinulla on oireita tai olet käynyt lääkärissä sitten viime kirjautumisesi, vastaat alle minuutin kestäviin kysymyksiin, Christakis selventää.

Käyttäjä saa sovellusta käyttäessään koneoppimiseen perustuvan ennusteen henkilökohtaisesta riskistään perustuen asuinpaikkaansa ja muihin tekijöihin.

Nicholas Christakis selvittää sovelluksen ominaisuuksia tämän linkin takaa löytyvässä tviittiketjussa.

Hunalan voi ladata täältä.

Today, we are happy to release a COVID19 app that is unlike any others available.

HUNALA allows you to track & FORECAST your personal risk for respiratory disease daily. It’s like traffic apps (eg Waze) for coronavirus & respiratory disease. Get it at https://t.co/8GGsFcaX0L 1/

