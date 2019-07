Ovatko vanhusten rituaali-itsemurhat maassanne yleisiäkin?

Verkkouutiset kertoi tässä Ruotsin Hälsinglandiin sijoittuvasta Hollywood-jännityselokuvasta Midsommar. Ruotsissa on esitetty pelkoja, että elokuvan järkyttävät muinaiset rituaalit ja fiktiivinen murhakultti karkottaisivat kansainvälistä kiinnostusta maata kohtaan. Elokuvan nähneet amerikkalaiset puhuvat Ruotsista vilkkaasti somessa.

Midsommar on arvostelumenestys USA:ssa. Noin kymmenen miljoonaa dollaria maksanut elokuva tulee Amerikan teattereissa ansaitsemaan noin 30 miljoonaa dollaria.

Ruotsalaisarvostelijat ovat suurimmalta osaltaan olleet huvittuneita ja iloisia maan saamasta omituisesta huomiosta. Eivät kuitenkaan aivan kaikki.

Göteborgs-Postenissa arvostelija toteaa Midsommarin pääroolissa olevan ”Ruotsia puhuva, insestoiva, sinisilmäisten blondien, rituaalimurhaajien ja… juhannuksen viettäjien lahko”.

Kirjoittajan mukaan hänellä ei ole mitään toisilta kulttuureilta vapaasti lainaamista vastaan.

– Silti vääntelehdin elokuvatuolissa. Voiko tosiaan pilata kaikkein mukavimman jota meillä on, juhannuksen, tällaisella lievällä tavalla? Onko todella okei peittää ruotsalaiset perinteet näin kansainväliselle yleisölle? Esittää kuvaa ruotsalaisista näin homogeenisenä ja merkillisenä pienenä maana pohjoisessa? Vastaus on tietysti raikuva kyllä ja ei-vastaus olisi absurdi, Göteborgs-Postenin arvostelija kirjoittaa.

Dagens Nyheterissä kuvaillaan Midsommarin olevan ”viihteellistä kauhua Ruotsin fantasiaversiossa”. Ruotsalaiskatsojille filmissä sanotaan olevan erityistä viihdearvoa.

– On hauskaa kuvitella Hälsinglang niin pelottavaksi paikaksi kuin sademetsä kannibaaliholokaustissa.

Dagens Nyheterin kulttuuritoimittaja kertoo joukosta erikoisia puheluita, joita hän on elokuvan vuoksi saanut ulkomailta kollegoiltaan:

– Onko totta että tarjoatte juhannusjuhlissa piirakoita joissa on häpykarvoja?, Esquire-lehti oli kysynyt.

– Onko tavallista että vanhemmat suorittavat rituaalisia itsemurhia juhannuksena, Hollywood Reporter oli tarkistanut.

– Tarjoatteko yhä kylän neitsyitä muukalaisille geenipankin laventamiseksi?

– Entä karhut? Kirjoitatteko yhä maagisilla riimuilla?

– Onko teillä yhä ryhmäseksiä juhannuksen aikaan? Ja käytättekö todella niin paljon huumeita?

DN aprikoi, että ”Ruotsikuva on hauras konstruktio”.

