Outoa valoilmiötä tutkitaan: Revontulien nauhoja taivaalla

Yhdysvaltain avaruusjärjestö Nasa pyytää uusia kansalaishavaintoja tutkijoita hämmästyttäneestä valoilmiöstä.

Viime vuosien aikana tähtitieteen ja valokuvauksen harrastajat ovat ikuistaneet kymmeniä kertoja niin sanotun STEVE-ilmiön (Strong Thermal Emission Velocity Enhancement), jossa violetin nauhan rinnalla näkyy vihreitä pystyviivoja.

Tutkijoiden mukaan havainnot eivät sovi tavallisten revontulien määritelmään, vaan kyseessä voi olla kokonaan uusi ilmiö.

– Taustalla on mekanismi, jota ei ymmärretä vielä täysin, Bostonin yliopiston professori Joshua Semeter sanoo.

Violetin värin arvellaan syntyvän ilmakehässä liikkuvien ioneiden vaikutuksesta. Vihreät ”pensasaidat” voivat olla yhteydessä sähköisesti varautuneiden partikkelien ja magneettikentän muodostamaan plasmaan korkealla ilmakehässä.

Tutkijat ovat arvioineet ilmiön esiintymiskorkeutta harrastajien lähettämien kuvien ja videoiden perusteella.

– Kansalaistutkijat saivat tiedeyhteisön kiinnostumaan STEVE-ilmiöstä. Kuvat on yleensä otettu pidemmällä valotusajalla kuin perinteiset tieteelliset havaintomme, Nasan avaruustutkija Elizabeth MacDonald toteaa.

🔵 STEVE 🔵

Thanks to aurora-chasing citizen scientists from around the globe, a new discovery has been made about the mysterious phenomenon STEVE — a glowing ribbon of vibrant light in our night sky we can't stop gawking at: https://t.co/UExEiI4VAt pic.twitter.com/GbgLvY52zh

— NASA (@NASA) November 18, 2020