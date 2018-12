Outo valoilmiö New Yorkin taivaalla

New Yorkin taivaalla torstaina nähdyt oudot valoilmiöt aiheuttivat kiihtymystä.

Queensissa asuva mies kertoo Guardianille, että yhtäkkiä valot ja televisio alkoivat välkkyä ja sitten pikimusta taivas alkoi sykkiä vihertävän sinistä valoa. Mies oli juossut talon katolle ja kuvannut ilmiötä muutamien minuuttien ajan.

New Yorkin poliisi on kertonut, ettei tapauksessa ole näyttöä avaruusolioiden toiminnasta.

BBC:n mukaan kyseessä oli sähkölaitoksella tapahtunut räjähdys, joka valaisi New Yorkin iltataivaan aavemaisella sinisellä hehkulla.

ADVISORY: The lights you have seen throughout the city appear to have been from a transformer explosion at a Con Ed facility in Queens. The fire is under control, will update as more info becomes available. Follow @fdny, @NYPD114pct and @conedison. pic.twitter.com/fdzQKs1wVV

— NYPD NEWS (@NYPDnews) December 28, 2018