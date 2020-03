Outo huomio koronan hot spoteista – tässäkö selitys?

London School of Economicsin kansainvälisen poliittisen talouden tutkija Jerome Roos on twiitannut kartan koronavirusepidemian polttopisteistä maailmassa.

Kuva on virologiaa ja virusepidemoiden leviämistä tutkineiden amerikkalaisten ja iranilaisten lääketieteen tohtoreiden tutkimuksesta. Siinä tarkasteltiin lämpötilan ja leveyspiirien vaikutusta koronaviruksen leviämisen ja kausiluonteisuuden ennustamiseksi.

Kartalla näkyy, että esimerkiksi Milano, Iranin Qom, Kiinan Wuhan, Etelä-Korean pääkaupunki Soul ja Japanin Tokio sijaitsevat leveyspiireillä, joissa on pääsääntöisesti 5-11 astetta lämmintä ja 47-79 prosentin kosteusaste. Roosin mukaan ”tämä erittäin mielenkiintoinen löytö viittaa koronaviruksen mahdolliseen kausiluonteisuuteen”.

Tutkimuksissa on todettu, että kausi-influenssa tarttuu erityisen hyvin kylmässä ja kuivassa ilmassa. Kosteassa ja lämpimässä virus ei ole levinnyt yhtä hyvin. Hengitystieinfektiot jylläävät talvisin, koska virukset säilyvät kylmässä säässä erilaisilla pinnoilla. Kuivuus altistaa tartunnan saajat viruksille, sillä ihmisten limakalvot ovat normaalia kuivemmat.

Koronatutkimuksessa on lueteltu suurkaupunkeja, joihin virusepidemia saattaisi levitä seuraavien viikkojen aikana. Niitä ovat Lontoo, Manchester, Berliini, Praha, Hampuri, Vancouver, New York, Varsova, Glasgow, Kiova, St. Louis ja Peking.

This very interesting finding hints at the potential seasonality of Coronavirus: community-to-community outbreak has so far been limited to “a narrow east-west distribution roughly along the 30-50 N” corridor at consistently similar weather patterns (5-11°C and 47-79% humidity).” pic.twitter.com/ZCRbdEoWtf

— Jerome Roos (@JeromeRoos) March 8, 2020