Oulun alue tarvitsee lähivuosina 3000 ICT-osaajaa

Oulun kauppakamarin mukaan alue tarvitsee vuosina 2018-2020 lähes 3000 ICT-osaajaa.

Oulun kauppakamarin toimitusjohtaja Jari P. Tuovisen mukaan tehdyn kyselyn perusteella Oulun seudulla rekrytoitiin viime vuonna noin 1100 henkeä ICT-alalle. Kuluvana vuonna määrä on sama.

– Yritysten näkemysten pohjalta vuosien 2019-2020 kuluessa Oulun seudulla tehdään arviolta yhteensä noin 1800 rekrytointia. 1800 henkilön tarve vastaa noin 12 prosenttia Oulun alueen ICT-yritysten henkilöstöstä, sanoo Tuovinen.

Rekrytointitarpeesta (1800) noin 60 prosenttia on ohjelmistoalan osaajia ja 20 prosenttia HW-RF-mekaniikka-alan osaajia. Myynti- ja markkinointiosaajien tarve on noin kuusi prosenttia. Projektipäälliköiden tai vastaavien ammattinimikkeiden rekrytointitarve on noin neljä prosenttia.

Kyselyn mukaan noin 40 prosenttia yrityksistä haluaa työntekijöitä yli kahden vuoden työkokemuksella ja noin 30 prosenttia yrityksistä haluaa rekrytoida vastavalmistuneita. Osaajatarve on lähivuosina jopa kaksin- tai kolminkertainen alalle valmistuviin opiskelijoihin nähden.

– ICT-osaajaselvityksen mukaan tarvitaan lisää yritysten ja oppilaitosten yhteistyötä erityisesti osaajatarpeen ja koulutuksen määrien yhteensovittamiseksi. Ratkaisuksi siihen ehdotetaan rullaavaa ennakointia, arvioi Tuovinen.

– Teknologiaosaamisen lisäksi tarvitaan teknologiamyynnin ja liiketoimintaosaamisen kehittämistä. Pelkästään lisäämällä koulutuspaikkoja tai muuntokoulutusta osaajatarve ei kuitenkaan täyty, vaan sen lisäksi tarvitaan osaajien houkuttelua maailmalta. Meillä on hyvät edellytykset synnyttää Oulun ihme 2.0 huolehtimalla teknologiamyyntiin, palveluvientiin ja kasvuyrityskoulutukseen panostamalla, hän jatkaa.