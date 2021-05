Oudot vaivat leviävät USA:n hallituksen työntekijöiden joukossa

Presidentti Joe Bidenin hallinto on aloittanut 9/11 tasoisen tutkimuksen epidemian lopettamiseksi.

Yhdysvaltain presidentti Joe Bidenin hallinto on paljastanut suuren määrän aivovammoja maan hallituksen työntekijöillä, uutisoi The New York Times. Viimeisen viiden vuoden aikana vaivoja on ilmennyt yli 130:llä työntekijällä.

Yhdysvaltain hallitus on raportoinut oireita sekä Yhdysvalloissa että ulkomailla olevilla työntekijöillään. Suurin osa sairastuneista on kuitenkin ollut tapahtuman aikana maan ulkopuolella, ja maassa olevillakin epäillään kyseessä olevan jälkioireet maan ulkopuolella työskentelystä.

Alun perin tapauksia ilmeni lähinnä Kiinassa ja Kuubassa, mutta viime aikoina oireita on esiintynyt myös muualla Aasiassa ja Euroopassa työskentelevillä.

Vammojen vakavuus potilailla on vaihdellut huomattavasti. Jotkut ovat saaneet pitkäaikaisia tai jopa pysyviä aivovammoja, sekä häiriöitä kuulo ja tuntoaistissa. Myös huimaus, pahoinvointi ja niskakipu ovat sairastuneilla tavallista. Walter Reed-sotilassairaalan asiantuntijat ovat ilmaisseet huolensa kasvaneesta itsemurhariskistä sairastuneiden keskuudessa.

Yhdysvaltain Kansallinen tiedeakatemia National Academy of Sciences julkaisi joulukuussa raportin, jonka mukaan oireet olisivat mahdollisesti seurausta mikroaaltoja tai muunlaista energiasäteilyä käyttävistä aseista. Valtion turvallisuusvirasto on ilmoittanut tutkivansa sairastapauksia yhdistäviä tekijöitä.

Bidenin hallitus on ilmoittanut ottavansa ongelman vakavasti, ja tutkivansa asiaa 9/11 jälkeisiä toimia vastaavalla intensiteetillä. Myös uhrien hoitoon on panostettu niin lääkinnällisesti kuin hoitohenkilökuntaa lisätenkin.

Hallitus on painottanut, että varmaa tietoa oireiden aiheuttajasta ei tällä hetkellä ole. Yhdysvaltain puolustusministeriö Pentagonissa on kuitenkin spekuloitu Venäjän asevoimien sotilastiedustelu GRU:n osallisuutta asiaan. Venäläiset ovat toistuvasti kieltäneet väitteet.