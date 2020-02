Otto-automaatit myydään ulkomaille

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Automatia Pankkiautomaatit Oy siirtyy ruotsalaisen Loomis AB:n omistukseen.

Danske Bank, Nordea ja OP myyvät Otto-automaatit omistavan Automatia Pankkiautomaatit Oy:n ruotsalaiselle Loomis AB:lle.

Pankit ovat kaupan yhteydessä sopineet uusista pitkäaikaisista palvelusopimuksista ja ovat jatkossakin Automatian asiakkaita. Kaupalla ei kerrota olevan vaikutusta Automatian palveluihin, kuten Ottokäteisautomaattiverkoston toimintaan.

– Kansainvälisesti käteisen ja maksamisen palveluihin keskittynyt uusi omistaja pystyy varmistamaan Automatialle erinomaiset edellytykset korkealaatuisten käteispalveluiden tarjoamiseen myös jatkossa, Automatian hallituksen puheenjohtaja Petri Nikkilä sanoo tiedotteessa.

– Uusi omistusrakenne selkeyttää Automatian roolia itsenäisenä asiantuntijana ja palveluntarjoajana. Kuluttajille kauppa ei aiheuta muutoksia palveluihin.

Uusi omistaja Loomis on pörssilistattu käteisen rahan käsittelyyn erikoistunut yhtiö, ja sillä on toimintaa yli 20 maassa. Suomessa yhtiöllä on 10 toimipistettä ja noin 500 työntekijää.

Kaupan yhteydessä on sovittu, että Nordea ja OP hankkivat oikeudet Automatian omistamaan Siirto-brändiin. Nordea ja OP jatkavat Siirto-palvelun tarjoamista asiakkailleen entiseen tapaan.