Otti venäläisen rokotteen – pian isoäiti sairastui

Rokotteen ottanut altistui virukselle pian pistosten saamisen jälkeen.

Venäjä tiedotti tammikuun puolivälissä rokottaneensa noin 1,5 miljoonaa ihmistä. Maa hyväksyi elokuun puolivälissä Gamalein tutkimuskeskuksen kehittämän Sputnik V -rokotteen, jonka kliiniset tutkimukset tulevat päätökseen ensi toukokuussa.

Saksalaisen Deutsche Welle -lehden toimittaja Sergey Satanovskiy kertoo itse saaneensa venäläisrokotteen joulukuussa. Hän oli yksi rokotehankkeen vapaaehtoisista, joka otti rokotetta yhteensä kaksi annosta kolmen viikon välillä.

Aluksi Satanovskiy kertoo voineensa hyvin. Hän oli ottanut jo kaksi annosta rokotetta, eikä ollut saanut niistä sivuoireita. Uudenvuoden aattona hän päätti vierailla 74-vuotiaan isoäitinsä luona Pietarin metropolialueen ulkopuolella.

Satanovskiy kertoo myös ottaneensa koronavirustestin ennen lähtöä, vaikka ei kokenutkaan oloaan sairaaksi. Testi oli negatiivinen.

– Isoäitini muutti pois kaupungista maaseudulle vuosi sitten ja on pysytellyt Pietarin ulkopuolella koronavirusepidemian alettua. Hän lämmittää kotiaan hellan avulla ja matkustaa noin 17 000 asukkaan kylään kerran viikossa tekemään ruokaostoksensa. Mutta edes se, että asuu 300 kilometrin päässä kaupungista, ei tarkoita sitä, että hän olisi päässyt virusta pakoon, Satanovskiy kirjoittaa Deutsche Wellessä.

– Isoäitini sai yskän uudenvuoden päivänä, mikä jatkui myös seuraavana päivänä. Luulimme ensin, että hän on vilustunut, koska ulkona oli niin kylmä. Emme uskoneet, että hänellä voisi olla koronavirus. Tammikuun 3. päivänä palasin Pietariin, hän jatkaa.

Samana iltana Satanovskiyn kurkku kipeytyi ja lämpö nousi. Kuumemittari näytti 37,4 astetta.

– Oireeni olivat ohi muutama päivä myöhemmin. Isoäidilläni oli kuitenkin kuumetta kolme päivää ja hän tunsi olonsa heikoksi. Hän soitti lääkäriin ja otti koronatestin. Tulos oli positiivinen. Vaikka hänen ei tarvinnut mennä sairaalaan, hän tuli kuitenkin todella kipeäksi. Kuumetta kesti kolme viikkoa, verenpaine oli koholla ja hän tunsi olonsa heikoksi pitkään.

– Joten, minäkin otin PRC-koronatestin. Tulos oli negatiivinen.

Sairastui itse uudelleen

Satanovskiy kertoo vierailleensa negatiivisen koronatestin jälkeen sairaalassa, jossa hänet rokotettiin. Sairaalasta epäiltiin, että tartunta jäi lieväksi, koska Satanovskiylla oli niin paljon koronan vasta-aineita kehossaan.

– Rokotettujen henkilöiden reaktio koronaa vastaan vaihtelee sen mukaan, kuinka suurelle määrälle virusta he altistuvat. Jos ihminen, joka on rokotettu, on kontaktissa ihmisen kanssa, joka on vain hieman kipeä, ei rokotteen saanut henkilö usein tunne mitään. Mutta jos rokotettu henkilö altistuu suurelle määrälle virusta, he voivat sairastua uudelleen, mutta saada taudin lievemmän muodon.

– Tämä (jälkimmäinen) on juuri se, mitä minulle kävi. Altistuin suurelle määrälle virusta, mutten tullut kovin sairaaksi, koska kehossani oli paljon vasta-aineita.

– Vasta-ainetesti otettiin vain muutama päivä sen jälkeen, kun palasin Pietariin ja sain tulokset seuraavana päivänä. Ne olivat Helix Labin lääketieteellisen johtajan Dmitri Denisovin mukaan hyviä tuloksia, varsinkin verrattuna muihin rokotettuihin koronan saaneisiin henkilöihin, Satanovskiy sanoo.

Satanovskiy toteaa, ettei hänen tapauksestaan voi tehdä lopullisia johtopäätöksiä.

– Kukaan ei voi olla varma, takaako sama määrä vasta-aineita kuin minulla oli kehossani pettämättömän suojan koronaa vastaan. Asiaa selvitetään vielä, sillä maailmanlaajuiset rokotukset ovat vasta alkamassa ja kliiniset tutkimukset vasta päättymässä, Satanovskiy sanoo.