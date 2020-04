Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Viime viikolla havaittu otsonikato Suomen yllä jatkuu myös lähipäivinä.

Stratosfäärin polaaripyörre pysyttelee Euroopan keskipitkien sääennusteiden keskuksen (ECMWF) ennusteen mukaan ainakin seuraavan kymmenen vuorokauden ajan Suomen lähellä.

– Ajoittain vähäotsoninen polaaripyörre kääntyy Suomen päälle. Se vaikuttaa kokonaisotsonin määrään ja siten myös UV-säteilyn voimakkuuteen, kertoo Ilmatieteen laitoksen erikoistutkija Leif Backman.

Ennusteen mukaan kokonaisotsoni vaihtelee nopeasti päivästä toiseen 8.–18.4. seuraten stratosfäärin polaaripyörteen liikkeitä. Ennusteen mukaan otsonikerros on ohut Suomen yllä 12.4., noin 270 Dobsonin yksikköä (DU).

Otsonikato pohjoisten leveyspiirien stratosfäärissä on tänä talvena ollut poikkeuksellisen voimakas. Viime päivinä Suomessa on havaittu erittäin matalia otsoniarvoja.

– Pohjois-Suomessa maanantaina 6.4. havaittu kokonaisotsoni oli 227 DU, kun normaalisti se on tähän aikaan vuodesta 417 DU. Helsingissä havaittiin samana päivänä 276 DU, kertoo Ilmatieteen laitoksen erikoistutkija Rigel Kivi.

Vaikuttaa UV-säteilyn määrään

Niukan otsonin vuoksi UV-säteily on Suomessa ajankohtaan nähden tavanomaista voimakkaampaa. Tämän viikon alkupuolella UV-indeksi ylitti ensimmäisen kerran kuluvana keväänä sekä Etelä- että Pohjois-Suomessa arvon kolme, mikä johtui juuri kokonaisotsonin vähyydestä.

Otsonitilanteen jatkuessa samankaltaisena ja taivaan ollessa pilvetön, UV-indeksi kolme on todennäköinen myös pääsiäisen pyhinä koko Suomessa. Etelä-Suomessa UV-indeksi voi nousta jopa neljään. UV-säteilyltä on syytä suojautua, kun UV-indeksi on kolme tai korkeampi.

Tämänhetkiset UV-indeksiarvot ovat ajankohtaan nähden tavanomaista korkeammat, mutta pienemmät kuin Suomessa kesällä. Suurimmat mitatut UV-indeksit ovat Etelä-Suomessa kesällä noin kuusi ja Pohjois-Suomessa noin viisi.