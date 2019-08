Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kenraali Timo Kivisen mukaan puolustusvoimat on hyvässä kunnossa.

– Otan puolustusvoimain komentajan tehtävät vastaan luottavaisin mielin. Puolustusvoimat on hyvässä kunnossa – kiitos edeltäjieni, puolustusvoimain uusi komentaja, kenraali Timo Kivinen toteaa perinteisessä komentajan päiväkäskyssään.

Kenraalin mukaan Suomella on kokoonsa nähden vahva puolustuskyky, mikä on tärkeää koko Pohjolan vakauden kannalta.

– Joukkojen ja henkilöstön valmius on korkealla tasolla, asevelvollisuus toimii, strategiset hankkeet ovat valmistelussa, ja kansainvälinen yhteistyö tukee Puolustusvoimien kehittämistä. Saamme varusmiehiltä ja reserviläisiltä historian parasta palautetta, ja henkilöstön työilmapiiri on hyvällä tasolla. Tukenamme on kansalaisten vahva maanpuolustustahto, Timo Kivinen sanoo.

Hänen mukaansa Suomen nykyinen puolustusratkaisu kestää toimintaympäristön muutoksista aiheutuvat paineet.

– Yhä monitahoisempien uhkien ennaltaehkäisyyn, hallintaan ja torjuntaan tarvitsemme moderniin teknologiaan perustuvia järjestelmiä sekä asevelvollisuuteen perustuvaa laajaa reserviä.

Käynnissä olevista merivoimien Laivue 2020- ja ilmavoimien HX-hankkeista tehtävillä päätöksillä on Timo Kivisen mukaan ratkaiseva vaikutus koko puolustusjärjestelmään.

– Turvallisuusympäristöön suhteutettu valmiuden ylläpitäminen on jatkossakin yksi painopistealueista. Operaatiotempon kasvaessa joukkojen, esikuntien ja keskitetysti johdettujen suorituskykyjen koordinoitu toiminta on yhä tärkeämpää. Uudet teknologiat ja automatisointi luovat meille mahdollisuuden kehittää toimintatapojamme vastata tähän haasteeseen. Erityisesti digitalisaation mahdollisuuksien hyödyntäminen edellyttää meiltä kaikilta innovatiivista ja ennakkoluulotonta ajattelua. Myös hallinnollista työtä on kyettävä keventämään, Kivinen sanoo.

Hänen mukaansa kansalaisten luottamuksen säilyttäminen asvelvollisuuteen on entistä tärkeämpää yhteiskunnan moniarvoistuessa.

– Puolustusvoimien vastuulla on kehittää asevelvollisten koulutusjärjestelyjä ajassa eläen. Koulutus 2020 -hankkeen onnistunut toteuttaminen on yksi lähivuosien prioriteeteista. Puolustusvoimien entistä laajempi vastuu vapaaehtoisesta maanpuolustuskoulutuksesta avaa myös uusia mahdollisuuksia osallistaa reserviläisiä ja kehittää paikallispuolustuskonseptiamme.