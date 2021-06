Ota nämä huomioon juhannuksen liikenteessä

Menoliikenne on vilkkaimmillaan torstaina.

Liikenteenohjausyhtiö Fintrafficin mukaan turvalliseen juhannusliikenteeseen kuuluvat matkareitin huolellinen suunnittelu, auton ja mahdollisen perävaunun kunnon tarkastus ennen matkalle lähtöä sekä ennen kaikkea levännyt ja tarkkaavainen kuljettaja.

Liikennettä on useilla tieosuuksilla tavallista viikonloppua enemmän, joten matkaan kannattaa varata riittävästi aikaa.

Juhannuksen menoliikenteen arvioidaan olevan tänä vuonna vilkkaimmillaan totuttuun tapaan juhannusaattoa edeltävänä päivänä eli torstaina. Myös juhannusaaton aamupäivän tunteina menoliikennettä ennakoidaan olevan vielä runsaasti, mutta selvästi vähemmän kuin edeltävänä päivänä. Paluuliikenteen piikki näkyy puolestaan juhannussunnuntaina.

– Juhannuksena matkalle kannattaa lähteä ajan kanssa ja etenkin menoliikenteen ruuhkaisimman ajan ulkopuolella. Lisäksi ajoreitti on hyvä suunnitella etukäteen. Esimerkiksi sellaiset reitit, joilla on tietöitä, ruuhkautuvat mitä suuremmalla todennäköisyydellä sanoo Fintrafficin tieliikennekeskuksesta liikennekeskuspäällikkö Eero Sauramäki.

– Pääteiden liikennemäärät ja keskinopeudet sekä tietyöt voi käydä tarkistamassa Fintrafficin Liikennetilanne-palvelusta. Hyvä on seurata myös vallitsevia sääolosuhteita, joita voi katsoa vaikkapa Ilmatieteen laitoksen sivuilta, Sauramäki vinkkaa.

Menoliikenne on vilkkaimmillaan Etelä-Suomessa torstaina 24.6 kello 12-19 ja pohjoisemmassa vielä myöhempäänkin. Vilkkaimpina aikoina liikenne voi jonoutua ja ajoittaisia nopeuden alenemia voi esiintyä.

Suurimmat liikennemäärät ovat valtatiellä 9 Tampere – Orivesi, valtatiellä 5 Lusi – Mikkeli sekä valtatiellä 4 Helsinki – Lusi.

Turun saariston lautoille voi muodostua jonoja.

Paluuliikenne osuu sunnuntaihin alkaen aamupäivästä ja jatkuen vilkkaana Etelä-Suomessa kello 20-22 asti. Jonoutumista voi esiintyä etenkin valtatiellä 4 Jyväskylä – Helsinki, valtatiellä 5 Mikkeli – Lusi ja valtatiellä 9 Orivesi – Tampere.

Tietyöt voivat haitata liikennettä

Tietöiden vaikutus juhannusliikenteeseen pyritään minimoimaan. Tietöistä voi aiheutua kuitenkin alennettuja nopeusrajoituksia, ajokaistojen muutoksia tai sulkemisia, mitkä kaikki hidastavat liikennettä.

Tiedot käynnissä olevista tietöistä ja muista häiriöistä löytyvät Fintrafficin Liikennetilanne-palvelusta. Palvelusta löytyvät tietöiden lisäksi muun muassa tieliikenteen häiriöt, liikennemäärät sekä sähköautojen latauspisteet ja kaasuautojen tankkausasemat.

Ratin taakse vain levänneenä

Tänä juhannuksena Liikenneturva toivoo, että tien päälle lähtee vain ajokuntoisia kuljettajia. Liikenneturvan suunnittelija Mia Koski tähdentää, ettei väsyneenä tai huonokuntoisena ole ratin taakse asiaa.

– Väsymys vaikuttaa salakavalasti ja voi ottaa vallan lupaa kysymättä. Ajokuntoa kannattaa miettiä jo ennalta, etenkin pidemmillä matkoilla. Kunnon yöunet ennen matkaa, riittävä tauotus ja ajoetappien järkevä suunnittelu tekee matkanteosta paitsi turvallisempaa, niin myös mukavampaa. Jos väsymys iskee kesken matkan, vartin torkut kahvikupillisen päälle auttavat jaksamaan, Koski sanoo.

– On myös hyvä ottaa huomioon, että esimerkiksi allergialääkkeet voivat nukuttaa ja alkoholi voi väsyttää seuraavana päivänä, vaikkei promilleja enää olisikaan. Matkustajanakin kannattaa skarpata ja huolehtia siitä, että kuljettaja ei aja voipuneena, Koski muistuttaa.

Tarkista auton kunto

Vaikka kiire olisikin lähteä juhannuksen viettoon, kannattaa kuitenkin käyttää muutama minuutti siihen, että tarkastaa auton kunnon. Pese auton ikkunat – myös sisäpuolelta, sekä puhdista pyyhkijän sulat liinalla ja lasinpesunesteellä.

On myös hyvä huomioida, että juhannusreissulla auto on usein pakattu normaalia täydemmäksi eli rengaspaineet on hyvä tarkastaa ja nostaa ne täyden kuorman suosituksiin, sillä alipaineinen rengas menettää sivuttaispidon helposti.

– Ja yksi vinkki vielä kuskeille – laadukkaat ja puhtaat aurinkolasit ovat mukavuus- ja turvallisuusvaruste liikenteessä. Varmistetaan, että nähdään kanssakulkijat, satoi tai paistoi, vinkkaa Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin johtava asiantuntija Otto Lahti.

Peräkärryn kanssa juhannusliikenteeseen

Juhannusliikenteessä näkyy myös henkilö- ja pakettiautoja perävaunujen vetäjinä. Kuumana käynyt venekauppa enteilee lisäksi venetrailerikuljetuksia.

Jos olet lähdössä perävaunun kanssa liikenteeseen, niin kiinnitä ennen matkalle lähtöä erityistä huomiota peräkärryn kuntoon ja oikeaoppiseen kuormaukseen. Muista juhannusliikenteessä myös turvallinen tilannenopeus ja aja ennakoiden.

Poliisitarkastaja Kari Onninen muistuttaa, että ruuhkaliikenteessä pitää ajaa perävaunun kanssa rauhallisesti ja välttää äkkinäisiä liikkeitä.

– Mitoita ajonopeutesi muun muassa ajokokemuksesi, peräkärryn kunnon sekä yhdistelmän kuormauksen ja painon mukaan. Muista, että niin sanotuilla kevytperävaunuilla, joiden kokonaismassa on enintään 750 kilo, suurin sallittu nopeus on 100 km/h myös tyhjänä. Sitä raskaampien perävaunujen, joiden kokonaismassa on enintään 3 500 kiloa, suurin sallittu nopeus on 80 km/h, Onninen toteaa.