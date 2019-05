”Ostettiinko vaalit SAK:n rahalla?”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustaja kehottaa kieltämään ammattijärjestöjen jäsenmaksutulojen käyttämisen vaalirahoitukseen.

Perussuomalaisten kansanedustaja Mika Niikon mukaan ammattijärjestöjen verovapaiden jäsenmaksutulojen ohjaaminen vaalitueksi pitäisi kieltää kokonaan.

Hän huomauttaa ay-liikkeen ohjanneen eduskuntavaalien alla vasemmistopuolueille huomattavia summia suorana tai epäsuorana tukena.

– Ovatko nämä vaalit ostettu rahalla? SAK ja sen alaiset liitot jakoivat 1,39 miljoonaa euroa ”Vapaiden valtakunta”-kansanliikkeelle. Jos ei se ole korruptiota, niin ainakin se on törkeää vaalivaikuttamista, Mika Niikko totesi puoluerahoituksen valvontaa koskeneessa eduskuntakeskustelussa.

Vapaiden valtakunta on virallisesti puolueeton liike. Niikon mukaan liikkeen rahoituksen ja toiminnan pintapuolinenkin tarkastelu paljastaa kampanjan tukeneen vasemmistolaisia puolueita ja ehdokkaita.

– Vaalivaikuttamisesta on viime aikoina puhuttu paljon. Jos ja kun vaikuttaminen on moitittavaa, niin miten tällainen on hyväksyttävämpää? Niikko kysyi.

– Tavallinen äänestäjä on huolissaan rakenteellisesta korruptiosta, joka Suomessakin vallitsee. Vaalirahoitusta toki voidaan ottaa vastaan, mutta etiikka pitää olla kunnossa. Vaalirahoituslaki ei aseta tällä hetkellä mitään rajaa tällaiselle toiminnalle, jossa ammattijärjestöt voivat syytää miljoonia vaalivaikuttamiseen, Mika Niikko sanoi.