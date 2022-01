Osmo Soininvaara tautitilanteesta: Toimet vaikuttavat hyödyttömiltä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ex-ministerin mukaan omikron voi merkitä pandemian loppusoittoa.

Koronaviruksen omikron-muunnos tulee lähiviikkojen aikana leviämään nopeasti koko Suomessa, ja maassa tullaan näkemään ”todellista epidemian riehuntaa”. Näin arvioi vihreiden ex-puheenjohtaja, peruspalveluministerinäkin toiminut Osmo Soininvaara blogissaan. Parhaimmassa tapauksessa muunnos merkitsee kuitenkin jopa pandemian loppusoittoa, ex-ministeri kirjoittaa

Omikronin pysäyttäminen ei ole enää mahdollista millään järjellisillä kustannuksilla, Soininvaara arvioi. Moni tulee kuitenkin torjumaan taudin vastustuskykynsä ansiosta, ja rokote suojaa ilmeisen hyvin muunnoksen vakavalta muodolta.

Soininvaara suhtautuu Suomen tämänhetkiseen koronastrategiaan kriittisesti, myöntäen olevansa rajoitusten hyötyjen suhteen erittäin pessimistinen. Epidemiaa yritetään hänen mukaansa hidastaa sulkemalla ”epäjohdonmukaisen tuntuinen valikoima erilaisia toimintoja”.

– Nyt on valittu strategiaksi hidastaa omikronin leviämistä, jotta estettäisiin kaikkia rokottamattomia saamasta tartuntaa yhtä aikaa. Sitä sairaaloiden kapasiteetti ei kestäisi, Soininvaara kuvailee Suomen linjaa.

Toimet vaikuttavat kuitenkin hyödyttömiltä, hän toteaa.

– Toisin kun aiemmat variantit, omikron näyttää leviävän kaikkialla, missä ihmiset hengittävät samaa ilmaa. Siis kaikkialla sisätiloissa ja ulkonakin siellä, missä väkeä on paljon samalla alueella. Suomalainen on talvella sisätiloissa melkein vuorokauden ympäri. Virus ei katso sitä, onko tilaisuudessa kyse jonkin elinkeinoista, joka voitaisiin kieltää.

Ehkä Sanna Marinin (sd.) hallitus halusi vain vaikuttaa ärhäkältä, Soininvaara pohtii.

Jotta omikron saataisiin kunnolla kuriin, Soininvaara kirjoittaa, olisi tiukat rajoitukset kohdistettava vain rokottamattomiin. Tämä toteutettaisiin tuomalla koronapassi käyttöön kaikkialla.

Tällainen vaihtoehto ei kuitenkaan ole mahdollinen, politiikkokonkari toteaa. Asia on jo juridisesti hankala.

– Niinpä uskon, että seuraavat viikot ilma on virusta sakeana. Tartunnan saamisen todennäköisyys on huomattava kaikkialla. Rokottamattomien kannattaisi pysytellä kotona ihan omalla päätöksellään. Viimeisen kahden viikon aikana vähintään joka 35. helsinkiläinen on saanut tartunnan ja tahti kiihtyy.

Vaikka myös pessimistisiin skenaarioihin on perusteita, antavat uutiset muun muassa Etelä-Afrikassa aihetta optimismiin, Soininvaara kirjoittaa.

– Hyvää tässä on se, että mitä nopeammin virus leviää, sitä nopeammin kaikki on ohi. Optimistisen käsityksen mukaan tähän koko Covid-19 pandemia päättyy. Uusia variantteja tulee, mutta ne leviävät huonosti ja aiheuttavat vain vähäisen flunssan, koska väestön vastustuskyky on hyvä.

– Virus päätyy viidenneksi kiertäväksi koronavirukseksi. Ne muut ovat suhteellisen harmittomia, hän kuvailee.