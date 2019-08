Osmo Soininvaara: Tarvitaan kunnon käänne vasempaan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Vasemmistopuolueiden lääkkeet eivät vihreiden ex-puheenjohtajan mukaan kuitenkaan toimi.

– Liberaali demokratia on hävinnyt vaalit toisensa jälkeen populismille ja autoritarismia kaipaaville: USA, Britannia, Puola, Unkari, Italia, Turkki ja Venäjä. Ellemme halua joukon jatkoksi, politiikassa tarvitaan kunnon käänne vasempaan. Käänne vasempaan, mutta vasemmistopuolueiden lääkkeet eivät toimi. Kaipuu menneisyyteen ei kelpaa ohjeeksi.

Näin kirjoittaa Nykypäivän kolumnissaan vihreiden Osmo Soininvaara. Hän perää ”vasemmistolaista markkinaliberalismia”.

Soininvaaran mukaan sodan jälkeen markkinatalous näytti lempeät kasvonsa, mutta sitten kaikki muuttui.

– Suomessakin palkkajakauma on polarisoinut. Keskeltä on poistunut satojatuhansia hyviä ammattiduunarin töitä. Tilalle on tullut korkeapalkkaisia asiantuntijatehtäviä ja matalapalkkaista palvelutyötä.

Osmo Soininvaaran mukaan ”ay-liikkeen lääke eriarvoisuutta vastaan on nostaa alimpia palkkoja. Se kuulostaa mukavalta, mutta siitä seuraa kasvava työttömyys”.

– Kun politiikka tuottaa työttömyyttä, korjataan ongelma lisäämällä tulonsiirtoja. Tämän tien päässä ei siinnä onnelaa.

– Markkinatalous on osoittanut valtavan voimansa – hyvässä ja pahassa. Se on alistettava hyvän palveluun sen sijaan, että sen voima tuhottaisiin. Vasemmisto esittää ratkaisuksi laajaa palkkatuen käyttöä. Se on parempi kuin ei mitään, mutta rahan kierrättäminen työnantajan kautta sitoo työntekijän työnantajaan, oli tämä millainen ääliö hyvänsä. Miksi työväenliike tätä kannattaa?

Hänen mielestään ”tarvitaan vasemmistolaista markkinaliberalismia tuottamaan samalla korkea työllisyys että pienet tuloerot! Mukaan tarvitaan vahva vihreä sävy torjumaan hintaohjauksella pahan tekoa ympäristölle, mutta se on toisen tarinan aihe”.

– Tässä on vain se hankaluus, että oikealla kannatetaan markkinaliberalismia mutta ei niin vahvasti sosiaalista tasa-arvoa ja vasemmalla sosiaalista tasa-arvoa mutta ei markkinaliberalismia.