Osmo Soininvaara ehdottaa 100–150 euron tukea pienipalkkaisille

Vihreä veteraani ottaisi työllistämiseen mallia USA:sta ja Ruotsista.

Vihreiden entisen puheenjohtajan Osmo Soininvaaran mielestä nyt käyttöön otettava työttömyysturvan aktiivimalli ei vaikuta työllistymiseen ratkaisevasti. Työllisyyden edistämiseksi Soininvaara suosittelee perustuloa muistuttavia toimenpiteitä kuitenkin säilyttäen nykyisen kaltaisen syyperustaisen sosiaaliturvan.

– Palkkatukea pitäisi käyttää paljon enemmän, peruspalveluministerinäkin toiminut Soininvaara sanoo Verkkouutisille.

Hän on vuosien ajan kirjoittanut perustulosta ja negatiivisesta tuloverosta. Jälkimmäinen tarkoittaa mallia, jossa tietyn tulotason alapuolella verotus kääntyy negatiiviseksi niin, että verojen maksamisen sijaan saakin yhteiskunnalta tukea muiden tulojen lisäksi.

Tällöin käytännössä kyse on palkkatuesta silloin, kun henkilöllä on työtuloja. Perustulosta on kyse silloin, kun myös tuloton henkilö saa ilman syyperustetta tai tarveharkintaa tietyn suuruisen tulon automaattisesti.

Negatiivisen tuloveron kaltainen palkkatuen malli on ollut käytössä Yhdysvalloissa jo vuodesta 1975 lähtien nimellä Earned Income Tax Credit ja sitä on laajennettu sittemmin useaan otteeseen.

Pienituloisella työntekijällä on mahdollisuus saada verotuksen kautta hyvitystä, joka voi olla parhaimmillaan jopa 40 prosenttia tuloista.

– Se on merkittävästi parantanut työssä käyvien köyhien tulotasoa, Soininvaara toteaa.

Pieni perustulo

Erilaisia palkkatukijärjestelmiä on käytössä myös lähempänä Suomea. Ruotsissa palkkatuki maksetaan työnantajalle. Saksassa pienituloisen työssäkäyvän on mahdollista saada tukea.

Soininvaara ei näe merkitystä sillä kierrätetäänkö tuki työnantajan kautta vai annetaanko se suoraan työntekijälle.

– Se että sitä työvoimaa, johon ei kohdistu kauhean voimakasta kysyntää, subventoidaan, johtaa selvästi korkeampaan työllisyysasteeseen, Soininvaara sanoo.

Toiveena on se, että tuen tarve ei olisi pysyvää. Tällä on erityisesti merkitystä pitkäaikaistyöttömyyden suhteen. Jos henkilö on ollut viisi vuotta työttömänä, hänen näkymänsä saada töitä jatkossa ovat heikot. Jos henkilö sen sijaan on viisi vuotta ollut tuetussa työssä, näkymät ovat huomattavasti valoisammat, että henkilö on jatkossa jopa parempipalkkaisessa työssä.

Soininvaaran ehdotus sosiaaliturvan uudistukseksi olisi lähteä liikkeelle ylhäältä päin aloitetusta pienestä perustulosta niin, että syyperusteinen sosiaaliturva kuten työnhakua edellyttävä työttömyystuki. Hänen mukaansa tuen taso voisi olla esimerkiksi 100-150 euroa kuukaudessa.

– Tulonsiirrot ja verotus pitäisi integroida yhdeksi tulontasausjärjestelmäksi, Soininvaara sanoo.

Toistaiseksi se ei ole ollut mahdollista, koska tuet toimivat kuukausipohjaisesti ja verotus vuosipohjaisesti. Reaaliaikainen tulorekisteri on tarkoitus ottaa käyttöön vuonna 2019. Se mahdollistaisi tukien yhdistämisen verotukseen.

Pienituloiset saisivat työtulojen päälle 100-150 euron tulotuen, joka leikkautuisi verotuksen kautta suuremmilla tuloilla pois. Tuki ei toimisi kuitenkaan perustulona täysin tulottomalle, vaan sen päälle tarvittaisiin edelleen päiväraha kuten nykyisinkin, koska se yksinään olisi niin pieni. Päivärahan suuruus ei kuitenkaan kasvaisi nykyisestä.

Soininvaara sanoo, että siirtyminen vuonna 2019 täyteen perustuloon on jo teknsestikin vaikeaa, mutta pikku hiljaa pienen perustulon kautta etenemällä se olisi mahdollista.