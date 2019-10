Osmo Soininvaara: Olen tyrmistynyt

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Vihreiden konkarivaikuttaja olisi ottanut mallia Long Playsta, Must Readista ja Verkkouutisista.

Vihreiden pitkäaikainen vaikuttaja ja entinen kansanedustaja sekä ministeri kummeksuu Vihreiden tekemää päätöstä lakkauttaa äänenkannattajansa Vihreä Lanka.

Soininvaaran mukaan hänelle ei auennut, millainen strategia puolueella oli päätöksen takana.

”Ymmärrän, että paperilehdestä on aika jättänyt. Mutta ei lehteä kannata korvata somettamisella ja puolueen virallisten kannanottojen mainostamisella Facebookissa. (En todella tiedä, mitä on tarkoitus tehdä, koska puolueen tiedotus ei sitä kerro. Pelkään pahoin, että rahat solahtavat puoluetoiminnan pohjattomaan kaivoon.)”, Soininvaara kirjoittaa blogissaan.

Soininvaaran mukaan puolueen olisi ehdottomasti kannattanut tulla verkkoon ja huolehtia siitä, että se on mukana kansalaiskeskustelussa ja uutisvirrassa, joka on pitkälti verkossa.

”Minä olisin siirtänyt lehden nettilehdeksi, tehnyt siitä jotain, jossa on otettu mallia Long Playsta, Must Readista ja kokoomuksen Verkkouutisista. Vihreissä on niin paljon sosiaalista pääomaa, että lehden ympärille saisi helposti avustajajoukkion tuottamaan hyvää journalistista aineistoa halvalla”, Soininvaara kirjoittaa.

Oma verkkolehti tuottaisi hänen mukaansa journalistista aineistoa, siis jotain ”aivan muuta kuin Facebook-kirjoituksia tai puoluetta mainostavia kirjoituksia puolueen blogipalstoilla.”

”Näin toimien se tuottaisi myös viittauksia ja uutisia muihin tiedotuskanaviin ja pitäisi vihreät mukana journalistisessa keskustelussa. Esimerkiksi minä voisin levittää lehden artikkeleita ja uutisia twitterissä ja tällä blogilla.Tällainen verkkolehti ei vain mainostaisi vihreiden erinomaisuutta, vaan kävisi avointa ja kriittistä keskustelua liikkeen linjasta. Esimerkkinä tästä julkaisin tämän kirjoituksen avoimesti blogillani sen sijaan, että olisin lähettänyt sen vihreiden suljetuille palstoille”, Soininvaara kirjoittaa.

Osmo Soininvaara päättä bloginsa toteamukseen: ”Olen tyrmistynyt.”