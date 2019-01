Osmo Soininvaara: Missä todisteet eriarvoistumisesta, SDP?

Tuloerot eivät ole vihreiden entisen poliitikon mukaan kasvaneet merkittävästi.

Vihreiden veteraanipoliitikko Osmo Soininvaara pyytää SDP:ltä todisteita siitä, että eriarvoistuminen olisi Suomessa lisääntynyt. Soininvaara viittaa blogissaan SDP:n lauantaina julkaisemaan vaaliohjelmaan, jonka tärkein tavoite on ”pysäyttää eriarvoistumisen kasvu”.

– Minäkin toivoisin, että maassa olisi vähemmän eriarvoisuutta. Olisi silti kiva kuulla demareilta, mitä he tarkoittavat sillä, että eriarvoisuus on maassa lisääntynyt. Heillä on varmaan käytettävissään tästä jokin tilastoluku, Soininvaara kirjoittaa.

– Jos tekisimme katugallupin väkivaltarikollisuuden kasvusta, varmaankin moni sanoisi, että väkivaltarikosten määrä on lisääntynyt, vaikka se on vähentynyt ja jopa aika paljon. Kun jotain on mielestämme liikaa, sanomme herkästi, että sitä on enemmän kuin aikaisemmin, vaikka nämä ovat kaksi eri asiaa, hän toteaa.

Helsingin Sanomat kertoi, että SDP:n varapuheenjohtaja Sanna Marinin mukaan eriarvoistumista on tällä hallituskaudella tapahtunut ”tilastojen takana”.

Soininvaara kummastelee väitettä.

– Siis vähän niin kuin se väkivaltarikollisuuden kasvukin? Jos sillä [eriarvoistumisella] tarkoitetaankin elämänuskoa, jota toisilla on ja joka on toisilta mennyt, voidaan olla totuuden äärellä, mutta silloin puhutaan ihan muusta asiasta, Soininvaara pohtii.

Soininvaaran mukaan tuloeroja kuvaava Gini-kertoin ei osoita mitään varsinaista trendiä.

– Vuonna 2017 mittari kääntyi ylöspäin niin kuin aina nousukauden aikana, koska nousukausi nostaa pääomatuloja välittömästi ja palkkatuloja viipeellä.

Muutoksia voi Soininvaaran mukaan tapahtua eri ryhmien välillä.

– Tietysti on niin, että koko ajan tapahtuu muutoksia, joissa joidenkin hyväosaisten asema heikkenee ja heistä tulee huono-osaisia ja toisten huono-osaisten asema paranee. Häviävästä osapuolesta tämä tuntuu ikävältä, mutta kokonaisuutta ajatellen silloin ei ole kyse eriarvoisuuden kasvusta, vaan pikemminkin vuorottelusta.

– Häviävällä puolella on demarien ydinkannattajajoukkoa, ammattiduunareita, joilta automaatio ja globalisaatio on vienyt työt. Heidän lapsensa taas kuuluvat voittavaan joukkoon, joiden ansiotasoa globalisaatio nostaa, Soininvaara kirjoittaa.