Osmo Soininvaara: Miksi Katri Kulmuni pitää tätä ongelmana?

Vihreiden vaikuttajan mukaan asuntojen arvon laskeminen ei ole välttämättä ongelma.

Keskustan väistyvä puheenjohtaja Katri Kulmuni päivitteli puoluekokoukselle pitämässään puheessan asuntojen arvon laskemista.

– Seuraamme sivusta kun puolen Suomen asuntojen arvo romahtaa, vai taistelemmeko koko Suomen puolesta, Kulmuni totesi puheessaan.

Vihreiden entinen puheenjohtaja ja pitkäaikainen kansanedustaja Osmo Soininvaara kummastelee Twitterissä Kulmunin puheita. Soininvaaran mukaan maaseutuasuntojen myyntihinnan lasku ei ole välttämättä ongelma kaikille.

– Katri Kulmuni halusi Suomea, jossa asuntojen arvo ei maakunnissa laske – eli siis asuminen ei halpene. Miksi? Asuntojen myyntihinnan lasku on ongelma vain sille, joka on muuttamassa pois. Niille, jotka haluavat asua syrjäseuduilla tai peräti muuttaa sinne, halpa asumnen on etu, Soininvaara tviittaa.

Maaseudun asuntojen hintojen lasku on herättänyt viime aikoina paljon keskustelua. Verkkouutiset kertoi tässä jutussa, kuinka hinnat ovat romahtaneet ja jopa kokonaisia kerrostaloasuntoja myydään 2 000 eurolla.

