Osmo Soininvaara: Media on ristiretkellä bulevardeja vastaan

Vihreiden vaikuttajan mukaan kaupunkibulevardeille ei ole esitetty uskottavia vaihtoehtoja.

Vihreiden entinen kansanedustaja ja ex-ministeri Osmo Soininvaara arvostelee Helsingin Sanomien uutisointia pääkaupungin tuloväylille kaavaillusta asuntorakentamisesta.

Hänen mukaansa lehti on ryhtynyt ”ristiretkelle kaupunkibulevardeja vastaan”. Soininvaara huomauttaa, että sisääntuloväylien yhteyteen olisi mahdollista rakentaa suuri määrä asuntoja.

– Moottoritiet ovat aivan järkyttäviä tilasyöppöjä, koska niiden lähellekään ei saa rakentaa mitään. Tästä kertoo selvimmin se, että bulevardien varrelle suunnitellaan asuntoja 70 000 ihmiselle, Osmo Soininvaara kirjoittaa blogissaan.

– Toinen ongelma on moottoritien tolkuton estevaikutus, koska toiselta puolelta ei pääse piipahtamaan toiselle puolelle kuin hyvin kankeasti. Ne jakavat myös kaupungin toisistaan eristettyihin saarekkeisiin.

Jos sama määrä ihmisiä asutettaisiin Helsingin kehyskuntiin, pitenisivät myös matka-ajat ruuhkautumisen seurauksena.

– Ruuhka-ajan ulkopuolella nopeusrajoitukset, suojatiet ja liikennevalot tietysti hidastavat matkantekoa, tyypillisimmillään 2–5 minuuttia. Toisessa vaakakupissa on niiden 70 000 ihmisen matka-aika, jotka näin pääsevät asumaan Helsinkiin ratikkayhteyden päähän sen sijaan, että muuttaisivat esimerkiksi Tuusulaan, jonne Antti Kaikkonen (kesk.) toivotti heidät tervetulleiksi.

Soininvaaran mukaan bulevardien vastustajat eivät ole kertoneet, minne uudet asunnot pitäisi vaihtoehtoisesti rakentaa.

– Yleensä on tarjottu vaihtoehdoksi paikkoja, jotka yleiskaavassa on jo esitetty rakennettavaksi, joten mitään oikeasti korvaavaa paikkaa ei ole esitetty. Lopputulos on, että nuo 70 000 ihmistä joutuisivat hakeutumaan Helsingin tai ainakin Kehä I:n ulkopuolelle.

– Asuntoja pitää rakentaa sinne, missä ihmiset haluavat asua. Asumispreferensseistä taas kertoo lahjomattomimmin se, paljonko asumisesta ollaan valmiita maksamaan. On kyllä aika vaikea väittää, että asunnon ostaja oikeastaan haluaisi asua Klaukkalassa, jos tämä ostaa kerrostaloasunnon Kalliosta, vaikka saisi asunnon Klaukkalasta puolta halvemmalla, Soininvaara toteaa.

Kaupunkibulevardeista (1/5) Moottoritiet eivät sovi kantakaupunkiin. Rykäisin kaupunkibulevardeista ja Helsingin kaavoitukssta vähän pidemmän kirjoituksen, jonka pilkoin viideksi artikkeliksi. Tässä ensimmäinen. https://t.co/M0FTXyvrQv — Osmo Soininvaara (@OsmoSoininvaara) July 31, 2018