Osmo Soininvaara LM:lle: Siitäkin sain neljä päiväsakkoa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Touko Aaltoa puolustava vihreiden ex-puheenjohtaja sanoo itsekin olleensa mukana väkivallattomissa protesteissa.

Vihreiden entinen puheenjohtaja Osmo Soininvaara puolustaa Lännen Median haastattelussa puolueen nykyisen puheenjohtaja Touko Aallon viimeaikaista toimintaa. Haastattelun on julkaissut tässä Aamulehti.

Aaltoa on arvosteltu sen jälkeen, kun hän puolusti vihreiden eduskuntaryhmän lainsäädäntösihteeri Aino Pennasen protestia Finnairin lennolla käynnissä olleen pakkopalautuksen estämiseksi. Pennanen ei suostunut istumaan paikalleen ja viivytti näin koneen lähtöä. Hänen vietiin ulos koneesta poliisisaattueessa.

Aalto ja Pennanen ovat saaneet arvostelua Suomen lain mukaan tehdyn palautuksen vastustamisesta.

– Minä olen ollut Koijärvellä ja pelastamassa Tampereen virastotaloa ja saanut siitäkin neljä päiväsakkoa. Väkivallaton suora toiminta on hyvä tapa joissakin tilanteissa kiinnittää huomio ongelmaan. Tämä on siinä mielessä toiminut, että tästä meidän tavasta lähettää ihmisiä kuolemaan on keskusteltu, Soininvaara sanoo.

Kohu Touko Aallon ympärillä paisui perjantaina sen jälkeen, kun tiedotusvälineissä alkoi levitä hänestä otettuja juhlintakuvia tukholmalaisella homoklubilla.

Vihreiden edellisen puheenjohtajan Ville Niinistön on tulkittu viitanneen Aallon toimintaan twiitissään, jossa hän sanoo itse keskittyvänsä politiikassa asioihin performanssien sijaan.

Soininvaara toivoo, että Touko Aalto olisi julkisuudessa enemmän talous-, sosiaali- ja ilmastopolitiikan asiakysymyksissä.

– Sen tiedän, että hän on yrittänyt ollakin. Mutta jos Aalto tekee asiallisen kannanoton, tiedotusvälineet eivät julkaise sitä, vaan julkaistaan tällaisia kohu-uutisia, Soininvaara sanoo.