Osmo Soininvaara ennustaa, että tuhat rokottamatonta kuolee vielä

Tietokirjailija vaatii koronapassia heti käyttöön.

Tietokirjailija ja ex-kansanedustaja Osmo Soininvaara (vihr.) sanoo, että Suomessa tulee ottaa käyttöön koronapassi. Hänen mielestään passi on paras keino ehkäistä tartuntojen leviämistä ilman, että yhteiskunta pitää sulkea.

– Koronapassi pitää ottaa pikaisesti käyttöön. Nykytahdilla tartuntojen määrä kasvaa nopeasti, sairaalat ja teho-osastot täyttyvät. Ei kuitenkaan pidä sulkea yhteiskuntaa kaikilta. Koskeehan ongelma vain rokottamattomia, Soininvaara kirjoittaa Twitterissä.

Hallituksen esitys koronapassista on parhaillaan eduskunnan käsittelyssä. Jos laki toteutuu, elinkeinonharjoittajat voivat edellyttää asiakkailtaan passin käyttöä. Passin yhtensä vaihtoehtona ovat viranomaisten asettamat sulkutoimet. Passi osoittaa, että sen käyttäjä on joko rokotettu, sairastanut koronan tai hänellä on negatiivinen testitulos.

HUS puolestaan kertoi eilen, että suurin osa koronan takia sairaalaan joutuneista on rokottamattomia.

Soininvaara laskee, että rokotuksen on saanut ”relevantissa iässä olevista” (yli 12-vuotiaista) 75 prosenttia suomalaisista, ja sairaalaan joutuneista rokotettuja on 25 prosenttia. Rokottamattomia on näin ollen 25 prosenttia kaikista mutta sairaalaan joutuneista 75 prosenttia.

– Yhteensä rokottamattomalla siis yhdeksänkertainen riski.

Pakkorokotuksiin Soininvaara ei usko. Sen sijaan näyttää siltä, että viidesosa suomalaisista jättää rokotuksen ottamatta, ja he vähitellen saavat koronan.

– Kun miljoona suomalaista kieltäytyy rokotuksista, he saavat kaikki tartunnan, suurin piirtein tuhat heistä kuolee, ja kymmenet tuhannet joutuvat sairaaloihin. Koronapassi hidastaa epidemiaa, mutta ei poista sitä, että kaikki saavat tartunnan.

