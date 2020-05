Osassa Suomea ei juuri lainkaan koronaa – näin alueet eroavat

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Lähes 95 prosenttia koronatartunnoista todetaan muutamassa sairaanhoitopiirissä.

Maakuntien koronavirustilanteet ovat voimakkaan erilaiset keskenään. Viime viikolla Suomessa oli jo seitsemän sairaanhoitopiiriä, joissa ei todettu 27.4.-3.5. yhtään uutta koronavirustartuntaa.

Nämä sairaanhoitopiirit olivat Ahvenanmaa, Etelä-Karjala, Etelä-Pohjanmaa, Etelä-Savo, Itä-Savo, Keski-Pohjanmaa ja Pohjois-Karjala.

Tämän lisäksi Keski-Suomessa ja Satakunnassa todettiin kussakin yksi tartunta, Päijät-Hämeessä ja Vaasassa kaksi.

Tilanne niin sanottujen nollatartuntapiirien osalta on parantunut viikon takaiseen verrattuna. Tuolloin uusista tartunnoista vapaita sairaanhoitopiirejä oli viisi: Etelä-Karjala, Etelä-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa, Itä-Savo ja Lappi.

Näin ollen uusista tartunnoista koronavapaita maakuntia ovat olleet tilastoiden mukaan jo kaksi viikkoa Etelä-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaan Itä-Savo ja Etelä-Karjala.

Uudenmaan osuus yli 80 prosenttia

Uusien koronavirustapausten määrä koko Suomessa on laskenut, mutta Uudenmaan suhteellinen osuus kaikista tartunnoista on pysynyt pitkään samalla tasolla.

Viikolla 17 todettiin yhteensä 672 uutta tartuntaa, joista Uudellamaalla 562 tartuntaa. Viikolla 18 tartuntoja oli vain 510, joista Uudellamaalla 421. Suhteutettuna tämä tarkoittaa sitä, että kaksi viikkoa sitten 83,6 prosenttia kaikista tartunnoista todettiin Uudellamaalla ja viime viikolla 82,5 prosenttia.

Vastaavasti neljän sairaanhoitopiirin alueella Uudenmaalla, Länsi-Pohjassa, Varsinais-Suomessa ja Pirkanmaalla todettiin noin 94 prosenttia maan kokonaistartunnoista.

Uusien tartuntojen ja tehohoitoa vaativien potilaiden vähäisyys on johtanut osassa sairaanhoitopiireistä siihen, että sairaaloissa on jo siirrytty täysvalmiudesta tehostettuun valmiuteen. Esimerkiksi Vaasassa keskussairaalan valmiusjohtoryhmä on tehnyt aiheesta päätöksen 30.4. Päätöksen myötä sairaala siirtyy yhden tehohoitoyksikön toimintaan.

– Tarvittaessa täysvalmiuteen on mahdollista palata nopealla aikataululla. Valmiusjohtoryhmä seuraa tilannetta ja arvioi valmiusasteen tarvetta päivittäin, Vaasan keskussairaalasta kerrotaan.

Suomessa oli keskiviikkoon mennessä 5 412 koronavirustartuntaa. Niistä 2 018 oli Helsingissä, 589 Espoossa ja 587 Vantaalla.