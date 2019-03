Osama Bin Ladenin ampuja: Venezuelan kriisi päättyy verisesti

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Robert O’Neill uskoo pakotteiden kiristävän hallinnon tilannetta, mikä johtaa presidentin syrjäyttämiseen.

Venezuelan kriisi päättyy verisesti sosialistipresidentti Nicolás Maduron kannalta. Näin arvioi yksi USA:n tunnetuimmista sotaveteraaneista Robert O’Neill, joka on kertonut ampuneensa tappavat laukaukset Osama Bin Ladenin päähän.

– Toivon, että näin ei käy. Toivottavasti hän voisi saada turvapaikan esimerkiksi Yhdysvalloissa ja luopua vallastaan. Hän vaikuttaa ylimieliseltä diktaattorilta, joka ei luovuta. Hän rakastaa valtaa, entinen Navy Seals -erikoisjoukkojen sotilas Robert O’Neill sanoo Fox Businessin haastattelussa Madurosta.

O’Neill uskoo, että Maduro kidnapataan tai teloitetaan. Lopulta Maduron hallinnolle ja lähipiirille asetetut pakotteet alkavat toimia, ja jokin taho hankkiutuu Madurosta eroon.

Hänen mukaansa kriisi olisi erittäin helposti ratkaistavissa, jos Maduro yksinkertaisesti astuisi syrjään ja luopuisi vallasta.

Amerikkalaiset panttivangit

Venezuelan viranomaiset pidättivät valtiollisen öljy-yhtiö PDVSA:n yhdysvaltalaisen tytäryhtiö Citgon kuusi työntekijää vuoden 2017 lopussa. Heistä viisi on Yhdysvaltain ja Venezuelan kaksoiskansalaisia, ja yksi asuu pysyvästi USA:ssa.

O’Neillin mukaan Yhdysvaltain erikoisjoukot voisivat vapauttaa Venezuelassa panttivankeina pidettävät amerikkalaiset.

– Yhdysvaltain ja sen liittolaisten erikoisjoukoilla on kyky toimia melkein missä vain. Mutta tässä on kyse siitä, kannattaako tällaisiin toimia ryhtyä.

– Tämän ratkaisun pitäisi olla taka-alalla, koska Venezuelan kaltaiseen maahan meneminen ei ole helppoa.

O’Neill korostaa, että USA ei ole sodassa Venezuelan kanssa.

– Mitä me teemme, kun saavumme paikalle? Mihin me laitamme panttivangit, kun vapautamme heidät vankilasta? Miten me löydämme heidät? Mitä tapahtuu, jos jokin operaatiossa menee vikaan?

– Me emme halua olla tilanteessa, jossa joudumme sotaan.

Sotilaallinen väliintulo

Siksi Venezuelassa pitää O’Neillin mukaan tapahtua jonkinlainen vallankaappaus.

– Haluaisin sen tapahtuvan ilman väkivaltaa, mutta luulen sen päättyvän aika verisesti Maduron kannalta.

Hänen mukaansa väliaikseksi presidentiksi julistautuneen oppositiojohtaja Juan Guaidón on otettava maa johtaakseen, ja asevoimat pitää houkutella vetämään tukensa pois Madurolta, koska hän pysyy vallassa sotilaiden avulla.

– En haluaisi nähdä Yhdysvaltain johtamaa sotilaallista väliintuloa, vaikka se alkaisikin Kolumbian tuella. Meidän pitäisi siinä tapauksessa tukea Kolumbiaa.

O’Neill korostaa, että sotilaallinen väliintulo ja Guaidón saattaminen presidentiksi olisi pitkä ja hankala prosessi.

– Venezuelaan ei voi marssia noin vain ja poistaa kerralla korruptiota, korjata vaalisysteemiä ja ratkaista kriisiä.