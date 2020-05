Osalla voi olla valmiiksi immuniteettia koronaa vastaan

Singaporelaistutkimuksen esijulkaisu tukee aiempia löydöksiä, joiden mukaan osalla ihmisistä voi olla valmiiksi jonkinasteista vastustuskykyä uudelle koronavirukselle.

Ensimmäisen SARS-viruksen vuonna 2003 sairastaneilta henkilöiltä löydettiin tutkimuksessa myös uuteen SARS-CoV-2 -koronavirukseen reagoivia T-soluja. Niitä löytyi kaikilta 24 tutkitulta SARS:n sairastaneelta.

Kenties vielä mielenkiintoisempaa on kuitenkin, että uuteen koronavirukseen reagoivia immuunisoluja löytyi myös joka toiselta niistä 18 tutkitusta, jotka eivät olleet koskaan altistuneet ensimmäiselle SARS-virukselle.

Lontoon University Collegen genetiikkainstituutin johtaja, professori Francois Balloux kutsuu tuloksia yllättäviksi.

– Eräs huomionarvoinen seikka on, että koronavirustartunnat luovat vahvan ja pitkäkestoisen T-solu(risti-)immuniteetin. T-soluimmuniteetti on todennäköisesti paljon tärkeämpää immuunivasteelle SARS-CoV-2 -tartunnassa kuin vasta-aineet, linjassa muiden hiljattaisten tutkimusten kanssa, Balloux tviittaa.

Hänen mukaansa auki on, mikä virus on luonut risti-immuniteettia niissä ihmisissä, jotka eivät olleet altistuneet vuoden 2003 SARS-virukselle.

Balloux’n mukaan ihmisiin tarttuvia koronaviruksia tunnetaan uuden koronaviruksen, ensimmäisen SARS:n ja MERS:n lisäksi neljä muuta. Ne aiheuttavat tavanomaista flunssaa.

– Mielenkiintoista on, ettei yksikään ihmisissä kiertävistä tunnetuista viruksista vaikuta hyvältä ehdokkaalta uuden koronaviruksen T-soluimmuniteettiin niiden kohdalla, jotka eivät ole altistuneet SARS-1:lle.

Francois Balloux’n mukaan tämä voi viitata siihen, että kierrossa on voinut olla muita ennen tuntemattomia koronaviruksia.

Singaporelaistutkimus tukee aiempia tietoja, joiden mukaan jopa merkittävällä osalla ihmisistä voi olla jonkinasteista risti-immuniteettia koronavirusta vastaan.

Eräässä hiljattaisessa tutkimuksessa uuteen koronavirukseen reagoivia T-soluja löydettiin noin 50 prosentilta ihmisistä, jotka eivät olleet altistuneet taudille. Verkkouutiset kertoi tutkimuksesta tässä.

Tutkimusta tekemässä olleen Kalifornian La Jollan immunologian instituutin professori Shane Crottyn mukaan tulokset lupaavat hyvää rokotetutkimukselle.

Crotty muistutti, ettei vielä ole tiedossa, miten risti-immuniteetti vaikuttaa nykyisen koronataudin kehittymiseen. Hänen mukaansa SARS- ja flunssatiedon perusteella tällä on kuitenkin houkuttelevaa spekuloida.

