Osaketuotot vahvistivat työeläkevaroja

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Suomalaisten työeläkevarojen määrä nousi lähes kolme miljardia vuoden kolmannella neljänneksellä.

Työeläkevaroja oli syyskuun lopussa 204,7 miljardia euroa, mikä on 2,7 miljardia enemmän kuin vuoden toisella neljänneksellä, käy ilmi Työeläkevakuuttajat Telan tilastoanalyysistä.

Eläkevarat nousivat uuteen huippuun tämän vuoden kolmannen vuosineljänneksen aikana. Osakkeiden ja kiinteistösijoitusten suotuisa kehitys paikkasi alkuvuoden ohuempaa tuottoa.

– Osakesijoitusten tuotot olivat keskimäärin 3,4 prosenttia reaalisesti syyskuun loppuun mennessä. Tämä siivitti työeläkevarojen kokonaistuottoja, toteaa Telan analyytikko Kimmo Koivurinne.

Eläkesijoitusten tuottojen kehitystä on tarkasteltava pitkällä aikavälillä, sillä yhden neljänneksen tai yhden vuodenkaan muutoksilla ei ole suurta merkitystä työeläkejärjestelmän rahoituksen kestävyyteen. Pitkällä aikavälillä eläkevarat kasvavat viime kädessä talouskasvun ja inflaation mukana.

Viimeisen lähes 22 vuoden aikana, jolta ajalta nykymuotoista seurantaa on tehty, keskimääräinen reaalituotto on ollut 4,3 prosenttia vuodessa. Kymmenen vuoden tarkastelujaksolta reaalituotto on ollut 5,8 prosenttia ja viiden vuoden jaksolta 5,3 prosenttia. Eläketurvakeskus käyttää pitkän aikavälin rahoituslaskelmissa 3,5 prosentin tuotto-olettamaa.

Kolmannen vuosineljänneksen aikana muutokset omaisuuslajien suhteellisissa osuuksissa olivat pieniä. Osake- ja osaketyyppisten sijoitusten osuus nousi 54,1 prosenttiin koko sijoitusvarallisuudesta, ja oli syyskuun lopussa 110,7 miljardia. Korkosijoitus osuus sen sijaan pieneni 37,7 prosenttiin ja oli 77,2 miljardia. Kiinteistösijoitusten osuus (16,8 miljardia ja 8,2 %) pysyi lähes ennallaan.

Osakesijoitusten osuus on kasvanut tasaisesti vuodesta 2012 lähtien, kun korkosijoitusten osuus on vastaavasti pienentynyt.

– Syynä kasvuun on ollut pitkään jatkunut matala korkotaso. Sen johdosta eläkevakuuttajat ovat hakeneet tuottoisampia sijoituskohteita muun muassa noteeraamattomista osakkeista, pääomarahastoista sekä vaihtoehtoisista sijoituksista. Tuottojen valossa tämä strategia näyttää toimineen hyvin, sanoo Koivurinne.

Syyskuun lopussa sijoitusvaroista kohdistui Suomeen 25,3 prosenttia, muualle euroalueelle 19,9 prosenttia ja euroalueen ulkopuolisiin maihin 54,8 prosenttia.