Osakesijoitusten heikko kehitys laski eläkevaroja

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Suomalaisten työeläkevaroja oli viime vuoden lopussa 193,4 miljardia euroa.

Viime vuonna eläkevarat supistuivat kokonaisuudessaan 6,4 miljardia, käy ilmi Työeläkevakuuttajat Telan tilastoanalyysistä.

Erityisesti osakkeiden heikko kehitys ja korkosijoitusten vaatimaton tuotto käänsivät sijoitusvarojen reaalisen kokonaistuoton miinukselle. Se oli -3,5 prosenttia.

Osakesijoitusten reaalinen sijoitustuotto oli 5,7 prosenttia ja korkosijoitusten 2,3 prosenttia minuksella. Sen sijaan kiinteistösijoitusten reaalinen sijoitustuotto oli 4,7 prosenttia.

– Markkinoiden epävarmuus vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä aiheutti sen, että etenkin listattujen osakesijoitusten arvostukset laskivat voimakkaasti. Kurssit laskivat jopa epätavallisen paljon vuoden lopussa, toteaa Telan analyytikko Kimmo Koivurinne.

Hänen mukaansa epävarmuus johtui muun maussa kauppapoliittisista jännitteistä ja Yhdysvaltojen keskuspankin koronnostoista.

Koivurinteen mukaan varojen pienestä supistumisesta huolimatta työeläkejärjestelmän rahoitus on kestävällä pohjalla.

– Yhden vuoden muutoksilla ei ole suurta merkitystä, vaan sijoitustuottojen kehitystä on tarkasteltava pitkällä aikavälillä. Loppujen lopuksi eläkevarat kasvavat pitkälti talouskasvun ja inflaation mukana, hän muistuttaa.

Työeläkevaroista oli viime vuoden lopussa sijoitettuna euroalueen ulkopuolelle 55,6 prosenttia, Suomeen 24,5 prosenttia ja muulle euroalueelle 19,9 prosenttia.

Eläkevarat hajautettu laajasti

Eläkevarat on hajautettu laajasti eri omaisuuslajeihin, ja siten ne ovat suojassa suuremmalta laskulta. Hyvän vakavaraisuuden ansiosta eläkevakuuttajat kestävät hyvin markkinoiden ajoittaista heilahtelua.

Vertailukelpoista tietoa koko työeläkealan sijoitustuotoista on olemassa vuodesta 1997. Reaalinen tuotto eli tuotto ilman inflaation vaikutusta on 22 vuoden aikana ollut keskimäärin 4,0 prosenttia vuodessa. Kymmenen vuoden tarkastelujaksolta reaalituotto on ollut 5,1 prosenttia ja viiden vuoden jaksolta 4,0 prosenttia.

Ajanjaksoon mahtuu nousuja ja laskuja. Eläkevarat ja niiden tuotot kasvoivat vuoden 2008 finanssikriisiin saakka. Kriisi notkautti eläkevaroja ja niiden sijoituksista saatuja tuottoja. Sijoitustuotot supistuivat myös vuonna 2011. Vuosina 2012-2017 eläkevarat ovat kasvaneet vuosittain.

Eläkevaroja koskeva Telan tilastoanalyysi sisältää tiedot eläkevakuutusyhtiöiden, eläkekassojen, eläkesäätiöiden, Kelan toimihenkilöiden eläkerahaston, Kevan, Kirkon eläkerahaston, Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen, Merimieseläkekassan, Suomen Pankin Eläkerahaston ja Valtion Eläkerahaston sijoitus-toiminnasta. Tilastoissa on mukana vain lakisääteinen työeläketurva.