Osakekehitys kertoo: Polttomoottorin aika on pian ohi

Se yksi asia mistä rahoituksen alan tutkijat ovat samaa mieltä on, että markkinat ovat ainakin suhteellisen tehokkaat.

Markkinoiden tehokkuus tarkoittaa sitä, että osakkeet hinnoitellaan pörssissä oikein.

Markkinoiden eri osapuolilla voi hyvinkin olla erilainen näkemys osakkeeseen liittyvän tiedon merkityksestä ja sitä kautta osakkeen hinnasta. Markkinat ovat sitten se laskuri, jonka kautta erilaiset näkemykset summautuvat yhdeksi, ja oikeaksi, markkinahinnaksi.

Kääntäen tämä joukkoälyn mekanismi johtaa siihen, että osakemarkkinoiden hinnat kertovat jotakin yhteiskunnan tilasta ja suunnasta. Osakemarkkinoiden yhtenä tehtävänä onkin informaation välittäminen.

Osakemarkkinat hinnoittelevat sähkönautonvalmistajien tulevaisuuden näkymät nyt erittäin ruusuisiksi. Näkymät nähdään sen vertaa suotuisina, että markkinat hinnoittelevat nyt polttomoottorien aikakauden loppua.

Tunnetuin esimerkki on Elon Muskin johtama Tesla. Teslan osake on noussut vuodessa 748 prosenttia. Se on todella paljon.

Teslan osakkeesta puhutaan fundamenteistaan irronneena hypetyksen kohteena ja kulttiosakkeena. Näin voi ollakin, mutta Tesla ei ole ainoa sähköautonvalmistaja, jossa markkinat näkevät merkittävää tulevaisuuden potentiaalia

Kiinalaisen sähköautonvalmistaja Nion osakekurssi on noussut vuodessa huimat 1668 prosenttia.

Samoin kuin Teslan, niin Nionkaan tapauksessa kyse ei ole epälikvidin ja äärimmäisen alhaiselta tasolta lähtevän senttiosakkeen sattumanvaraisesta heilahtelusta. Nio on markkina-arvoltaan jo Volkswagenin kokoluokkaa.

Viimeisin esimerkki siitä kuinka kovasti pörssi polttomoottorin loppuun uskoo, saatiin kun Arclight Clean Transition Corporation ilmoitti aikeistaan sulautua sähköbussivalmistaja Proterran kanssa.

Markkinat reagoivat uutiseen positiivisesti ja pörssin sulkeutuessa osake oli noussut huimat 107 prosenttia.

Näin mittava kurssinousu kuulostaa jo järjenvastaiselta, mutta Arclight Clean Transition Corporation on niin sanottu SPAC-yritys (enlg. Special Purpose Acquisition Company).

SPAC-yritykset listautuvat pörssiin hakeakseen sijoittajilta rahaa yksityisen yrityksen viemiseksi pörssiin. Listautuessaan SPAC-yrityksillä ei ole lainkaan omaa liiketoimintaa ja hyvän sijoituskohteen löytyminen voi siksi saada aikaan merkittävän kurssinosteen.

Syy on siinä, että ennen sijoituskohteen löytymistä on sijoittajien varauduttava mahdollisuuteen, että sopivaa kohdetta ei löydy lainkaan kahden vuoden määräajan puitteissa. Silloin pörssistä kerätyt rahat palautetaan sijoittajille, eikä tuottoa tule.

Koska SPAC-rakenne selittää osan kurssinoususta, ei kurssireaktio ole ihan niin posketon kuin miltä se päällepäin näyttää. Osakkeen arvostus voi olla itse asiassa edelleen olla ihan kiinnostavakin, kuten alla olevan miljardöörin twiitistä käy ilmi.

I just made my biggest investment in climate change.$ACTC is merging with @Proterra_Inc to help take it public. I led the $415M PIPE.@Proterra_Inc is NA’s #1 EV bus OEM. The company’s technology, their lead and their revenues made this a no brainer for me. 1-pager attached. pic.twitter.com/Lv1Q6zkQwj

— Chamath Palihapitiya (@chamath) January 12, 2021