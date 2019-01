”Osaisivatko Suomi sanoo tervetuloa -ihmiset hävetä?”

Kansanedustajat ovat tuskissaan seksuaalirikosuutisista.

Vasemmistoliiton oululaiskansanedustaja Hanna Sarkkinen toteaa Facebookissa, että ”seksuaalirikokset eivät ole mikään maahanmuuton myötä Suomeen tullut ilmiö, vaan myös ns. kantasuomalaiset raiskaavat ja hyväksikäyttävät”.

– Kuitenkin maahanmuuttaja-taustaiset syyllistyvät seksuaalirikoksiin suhteessa useammin. Se ei kuitenkaan tarkoita, että kaikkia ulkomaalaistaustaisia tai tietyn etnisyyden edustajia voidaan leimata. Rikoksista ovat vastuussa rikolliset, eivät muut. Oikeusvaltio ei tunne kollektiivisia rangaistuksia tai kansanryhmien leimaamista, Hanna Sarkkinen kirjoittaa.

Vihreiden puheenjohtaja Pekka Haaviston kommentin mukaan ”Oulun tapaukset järkyttävät. Uhrit ja heidän perheensä tarvitsevat nyt kaiken tuen. Poliisin ja oikeuden on toimittava tehokkaasti syyllisten kiinni saamiseksi ja tuomitsemiseksi”.

Kokoomuksen helsinkiläiskansanedustaja Wille Rydman vertaa Facebookissa kommunistista utopiaa monikulttuuriseen utopiaan.

– Kommunistista utopiaa on kokeiltu lukemattomissa maissa. Kaikkialla tuloksena on ollut hirvittävää kärsimystä ja kurjuutta. Lähi-idästä ja Afrikasta tulevaan massamaahanmuuttoon perustuvaa monikulttuurista utopiaa on kokeiltu läpi Euroopan. Kaikkialla tuloksena on palavia lähiöitä, terrorismia ja raiskattuja lapsia, Wille Rydman kirjoittaa.

– Silti osa uskoo edelleen utopioihin reaalimaailmasta piittaamatta.

Hän tokaisee, että ”jos Suomi sanoo tervetuloa -ihmiset osaisivat edes hävetä”. Suomi sanoo tervetuloa oli syyskuussa 2015 konserttien ja tapahtumien sarja, jolla maahan tulleita turvapaikanhakijoita otettiin vastaan.

– Oikeasti tuntuu taas kerran niin pahalta, että on mahdotonta sitä sanoiksi pukea. Sivistynyt yhteiskunta torjuisi barbarismin jo porteillaan. Sisään päässeet barbaarit se heittäisi ulos. Jos ”lisää resursseja kotouttamiseen” olisi ratkaisu, se olisi jo onnistunut jossain. Mutta se on onnistunut ihan yhtä usein kuin kommunismikin, Rydman toteaa.

”Epätodellinen

viikonloppu”

Sdp:n oululaiskansanedustaja Tytti Tuppurainen sanoo olevansa ”sanoinkuvaamattoman järkyttynyt”.

– Tekijöitä on rangaistava kovimman kautta. Ulkomaalaislaki antaa mahdollisuuden karkotukseen silloin kun syylliset ovat ulkomaalaisia, Tytti Tuppurainen toteaa Facebookissa.

– Kaupunkiin tarvitaan uusi turvallisuuskulttuuri. Kenenkään ei pidä pelätä.

Kokoomuksen oululainen kansanedustaja Mari-Leena Talvitie kirjoittaa epätodellisesta viikonlopusta järkyttävien rikosepäilyjen kotkaupungissaan.

– Yksikin tällainen tapaus on liikaa. Osanotto, tukea ja voimia jokaisella, joita julkitulleet tai vastaavat tapaukset koskettavat, Mari-Leena Talvitie toteaa.

Talvitien mukaan ”Oulua ja meitä oululaisia on kohdannut uudenlainen kriisi. Tilanne on hämmentävä ja joku kokee voimattomuutta, joku suuttumusta, joku pelkoa – joku kaikkea siltä väliltä”. Hän kertoo selittäneensä itsekin kuukausi sitten kahdeksanvuotiaalle tytölle, mitä raiskaus tarkoittaa, kun sana oli mainittu iltauutisissa.

Kansanedustaja vaatii hallitukselta erityistoimenpiteitä ja voimavaroja Oululle.

– Jos henkilö hakee turvaa Suomesta, hänen on kyettävä elämään maamme lakien mukaisesti. Jos hän ei siihen pysty, ja syyllistyy törkeään rikokseen, hänen paikkansa ei ole Suomessa, Talvitie toteaa.

– Lisäksi mielestäni tarvitsemme selkeämmin ”tutkinta-aikatakuuta” lapsiin ja nuoriin kohdistuvissa rikoksissa. Samaten kuin lasten ja nuorten tekemissä rikoksissa. Poliisilla, syyttäjällä ja oikeuslaitoksella on oltava sellaiset resurssit, että lapsiin ja nuoriin kohdistuvat rikokset ja erityisesti seksuaalirikokset kyetään huomaamaan sekä tutkimaan nopeasti, puolessa vuodessa.

Murheellisia uutisia Helsingistä. Nyt poliisi tutkii, oikeuslaitos tuomitsee. Ajatukseni ovat uhrissa ja hänen läheisissään. Jokaisella lapsella on oikeus koskemattomuuteen ja joka ikinen lapseen kohdistuva seksuaalirikos on liikaa. — Juha Sipilä (@juhasipila) January 13, 2019

Tragedian keskellä rohkaisevaa, jos puolueet sitoutuvat jo eduskuntaan annettuihin esityksiin kansalaisuus- ja ulkomaalaislakien kiristyksistä sekä katsomaan ratkaisuhakuisesti valmisteltavia lisätoimia. Kiitos @anttikaikkonen @AnttiLindtman @JokinenKalle https://t.co/6CA1rqnoo1 — Kai Mykkänen (@KaiMykkanen) January 13, 2019