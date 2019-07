Osaatko toimia, jos kohtaat harhailevan vanhuksen?

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Poliisi kertoo tapauksista, joissa ohikulkijat eivät huomioi sekavia vanhuksia kaduilla.

Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen alueella on viimeisen kuukauden aikana ollut 29 kadonneisiin vanhuksiin liittyvää tehtävää.

Lähes kaikki kadonneista ovat löytyneet, kun esimerkiksi lähialueella partioinut poliisipartio tai sivullinen ohikulkija on huomannut harhailevan tai sekavasti käyttäytyneen vanhuksen. Jos kadonneesta vanhuksesta on ilmoitettu hätäkeskukseen, on heidät poliisin mukaan löydetty usein viranomaisyhteistyönä ja vapaaehtoisten etsijöiden avulla.

Katoamiset tapahtuvat tyypillisesti kotoa, sairaalasta tai hoitokodeista.

– Meillä on ollut tapauksia, joissa vanhus on saattanut liikkua hyvinkin pitkän matkan sekavan oloisena, eivätkä ohikulkijat ole soittaneet hätäkeskukseen. Ihmisten tulee ottaa huomioon ja tiedostaa, että sekavan oloisista ulkona harhailevista vanhuksista tulee ilmoittaa hätäkeskukseen, ylikomisario Jussi Huhtela Itä-Uudenmaan poliisilaitokselta painottaa.

Huhtela sanoo, ettei ilmoitus- ja auttamisvelvollisuus koske pelkästään sekavan oloisia vanhuksia.

– Sama koskee pieniä lapsia. Ihmiset tuntuvat olevan varsinkin kaupunkialueella kovin arkoja kysymään yksin kulkevalta pieneltä lapselta mihin tämä on menossa ja missä hänen vanhempansa ovat. Lapset ja muistisairaat vanhukset eivät pysty huolehtimaan samalla tavalla itsestään, ja kesäkuukausinakin yöt voivat olla hyvin kylmiä, puhumattakaan esimerkiksi vesistöjen vaaroista.

– Jos kuitenkin jostain voimme poliisissa antaa kiitosta, on vapaaehtoisista etsintäpartioista poliisille ja muille viranomaisille korvaamaton apu. Moni jo kriittisessäkin tilassa ulkona harhaillut vanhus on löytynyt vapaaehtoisten etsintäpartioiden voimin, Huhtela kertoo.

Poliisi neuvoo toimimaan näin:

Jos kohtaat sekavasti käyttäytyvän ja ulkona harhailevan vanhuksen tai pienen lapsen:

* Seuraa hetki hänen liikkeitään ja arvioi voisiko vanhus olla mahdollisesti muistisairas ja karkuteillä. Jos kyse on pienestä lapsesta, arvioi onko hän sen ikäinen, että hän voisi liikkua turvallisesti yksin.

* Kysy vanhukselta tai lapselta, että onhan kaikki varmasti kunnossa. Lapselta kannattaa tiedustella, että tietäähän tämä varmasti missä hänen vanhempansa ovat. Jos vanhus tai lapsi vaikuttavat vähänkään paniikinomaisilta, kannattaa ensin rauhoitella heitä hetki ja soittaa tämän jälkeen hätäkeskukseen.

* Soita hätäkeskukseen, jotta tieto heidän löytymisestään ja liikkeistään tulee myös viranomaisten tietoon.

Muistisairaiden ja vanhusten katoamiset työllistävät poliisia erityisesti kesällä – osaatko toimia, jos kohtaat kadulla mahdollisesti muistisairaan vanhuksen tai pienen lapsen?https://t.co/68mkbNFAPE #poliisi — Poliisi Itä-Uusimaa (@IUPoliisi) July 4, 2019