Osaajapula piinaa yrityksiä

On tärkeää erottaa työvoimapula ja osaajapula toisistaan, kertoo Henkilöstöpalveluyritysten liitto.

Henkilöstöpalveluyritysten liiton uuden puheenjohtajan Matti Kariolan mukaan työmarkkinoiden osalta ollaan mielenkiintoisessa tilanteessa. Yhdeksi suureksi työmarkkinoiden haasteeksi hän nimeää osaajapulan.

– On tärkeää erottaa työvoimapula ja osaajapula toisistaan, koska kyseessä on kaksi eri asiaa. Markkinoilla voi olla työvoimaa ja tarjontaa työvoimasta, mutta jos työvoiman osaaminen ei kohtaa sitä tarvetta, joka yrityksillä on, puhutaan osaajapulasta. Ja tämän haasteen ratkomiseen meidän on löydettävä oikeat työkalut ja menetelmät, hän painottaa.

Kariolan mukaan henkilöstöpalveluala on suomalaisen työmarkkinan leikkauspisteessä.

– Henkilöstöpalvelualan yrityksillä on näkemystä ja tietoa siitä, minkälaista työntekijätarjoamaa markkinoilla ylipäätään on olemassa, ja mitkä ovat ne keinot, joilla kohtaanto-ongelma olisi ratkaistavissa, Kariola kertoo.

Henkilöstöpalvelualan yritysten arviot suhdannetilasta ovat yhä positiiviset. Henkilöstöpalvelualan top 20 -tiedustelun mukaan alan liikevaihto kuitenkin laski marraskuussa vuodentakaisesta 0,2 prosenttia 132,2 miljoonaan euroon. Jos liikevaihdon kasvusta lasketaan pois yritysostojen merkitys, liikevaihto väheni alan liiton mukaan 1,6 prosenttia.