Osa valmiuslaista voimaan heti, matkustaminen kielletään

Rajaliikenteen rajoitukset astuvat voimaan torstaina.

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) mukaan hallitus on antanut kaksi valmiuslain käyttöönottoasetusta, toisen kiireellisenä ja toisen tavanomaisen menettelyn kautta.

Lääkkeiden myyntiä ja lääketurvaa koskeva asetus on voimassa välittömästi. Valmiuslain sovellettavat pykälät koskevat sote-palveluita, päivähoitoa, työlainsäädäntöä, irtisanomisajan pidennystä ja työvelvoitetta tietyillä aloilla.

– Toinen asetus on annettu välittömästi kiireellisenä ja se on astunut jo voimaan. Se menee myöhemmin eduskunnan käsittelyyn, mutta on heti voimassa, Sanna Marin sanoi tiedotustilaisuudessa.

Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) kertoi rajaliikenteen rajoitusten alkavan torstaina heti puolenyön jälkeen. Muutos koskee ulko- ja sisärajaa.

Ministerin mukaan poliisi tulee valvomaan kokoontumisrajoituksia voimavarojensa puitteissa ja antamaan tarvittaessa virka-apua.

– Suomi ja koko maailma ovat erittäin vaikeassa tilanteessa, joka tulee vaatimaan jokaiselta paljon. Jokaisen on tehtävä oma osuutensa, jotta voitamme viruksen ja saamme sitä hillittyä. Hallitus tekee kaikki tarvittavat päätökset tilanteen johdosta. Ne tulevat valitettavasti hankaloittamaan usean suomalaisen ja Suomessa asuvan arkea. Tämä on aivan välttämätöntä, jotta voisimme suojella riskiryhmiä, Maria Ohisalo sanoi.

Helsinki-Vantaan ja Turun lentoasemat pidetään auki. Ulkomaalaiset saavat poistua ja suomalaiset palata maahan. Ulkomaille matkustaminen kielletään.

Ruotsin ja Norjan rajalla osa rajanylityspaikoista pidetään auki rahdille ja paluuliikenteelle, minkä lisäksi välttämättömäksi katsottu liikenne sallitaan.

Maria Ohisalon mukaan turvapaikanhakijoilla on muutoksista huolimatta oikeus hakea turvapaikkaa.

Ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr.) mukaan kaikkien ulkomailta palaavien tulee jäädä kahdeksi viikoksi karanteeniin. Hän kertoo keskustelleensa tilanteesta muiden valtioiden ulkoministerien kanssa.

Perustuslakivaliokunnan oli määrä aloittaa valmiuslain käsittely tiistaina kello 20 ja jatkaa tarvittaessa seuraavana aamuna.