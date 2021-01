Osa republikaaneista pohtii Donald Trumpin erottamista

Osa republikaanipuolueen johtajista ja presidentti Donald Trumpin ministereistä on keskustellut presidentin erottamisesta ennen virkakauden loppua tammikuun 20. päivänä.

Ainakin neljä ihmistä on kuollut ja useita loukkantunut keskiviikkona sattuneessa tunkeutumisessa kongressitaloon. Vaalituloksen vahvistamista jatkettiin alahuoneen ja senaatin istunnoissa poliisin tyhjennettyä rakennus Trumpille uskollisista mellakoitsijoista.

CNN:n haastatteleman hallintolähteen mukaan osa ministereistä on keskustellut perustuslain 25. lisäyksen soveltamista Donald Trumpin erottamiseksi. Menetelmä vaatisi varapresidentti Mike Pencen ja hallituksen enemmistön tukea, jos presidentin katsotaan olevan kyvytön hoitamaan virkavelvollisuuksiaan.

Monet republikaanien johtohahmot ovat reagoineet tapahtumiin raivokkaasti ja syyttäneet presidenttiä väkivallan lietsomisesta perättömillä väitteillä ja salaliittoteorioilla. Entinen presidentti George W. Bush kutsui keskiviikkoillan ”kuvottavia ja sydäntäsärkeviä” tapahtumia Washington D.C.:ssä kapinaksi. Hän kertoi järkyttyneensä ”joidenkin poliittisten johtajien” vastuuttomasta käytöksestä ja maan poliittisten instituutioiden halventamisesta.

Utahin republikaanisenaattori ja entinen presidenttiehdokas Mitt Romney totesi presidentin levittäneen valheellisia tietoja vaalitulokseen liittyen. Romneyn mukaan Trump yllytti kannattajiaan hyökkäykseen keskiviikkoaamuna pitämässään puheessa.

Eräs republikaaniedustaja pitää tarpeellisena avata uusi viraltapanomenettely presidenttiä vastaan. Sen kautta senaatti voisi estää Donald Trumpia asettumasta jatkossa ehdolle liittovaltion vaaleihin.

Entisen korkea-arvoisen virkailijan mukaan Trumpin toiminta edellyttää vahvaa vastausta, vaikka hänen virkakautensa on lähes lopuillaan.

– Tämä on ollut mielestäni valtava shokki koko järjestelmälle. Kuinka hänet voisi pitää virassaan vielä kaksi viikkoa tämän jälkeen, ex-virkailija kysyy.

Some damage from today’s attack on the Senate side… pic.twitter.com/bcPGo57DGK

— Ali Zaslav (@alizaslav) January 7, 2021