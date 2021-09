”Osa kieltää faktan” – Ansiosidonnaisen päättyessä työllistymispiikki

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

EK:n työelämäasioista vastaavan johtajan mukaan tuttu fakta tuntuu olevan vaikea myöntää.

– Jaoin taas kerran Twitterissä VATT:n käppyrän, joka osoittaa, että taloudelliset kannustimet vaikuttavat ihmisten käyttäytymiseen. Jostain kumman syystä se aiheutti jälleen kerran tietylle osalle Twitter-keskustelijoita suurta ahdistusta, Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n työelämäasioista vastaava johtaja Ilkka Oksala päivittelee.

Oksala kirjoittaa EK:n blogissaan, että osa keskustelijoista pakonomaisesti kieltää faktan, koska pelkää sen pohjalta tehtäviä johtopäätöksiä. Osa taas tunnustaa faktan, mutta vähättelee Oksalan mukaan sen merkitystä.

– Toki iso osa keskustelijoista tunnistaa faktan ja ihmettelee, miksi sen johdosta ei vieläkään ole ryhdytty toimeen, hän jatkaa.

Oksalan jakama käyrä löytyy alta. Siinä kuvataan työllistymisen todennäköisyyttä työttömyyden kestäessä. Käyränlopussa on piikki. Se osuu kohtaan, jossa ansiosidonnainen työttömyysturva päättyy. Suurinta työllistyminen on kuitenkin työttömyyden alkuvaiheessa.

– Tietenkin tässä vaiheessa on vähemmän ihmisiä, kun työttömyyden alkuvaiheessa, koska onneksi moni työllistyy paljon ennen tuen päättymistä, Ilkka Oksala selvittää.

– Minulle käppyrä osoittaa sen, että taloudellisilla kannusteilla on vaikutusta ihmisen käyttäytymiseen. Ja se on aivan luonnollista. Näinhän suurin osa ihmisistä, niin työllisistä kuin myös työttömistä, toimii. Se, että toteaa myös työttömien näin toimivan ei sisällä mitään moraalista paheksuntaa heitä kohtaan. Paheksuntani kohdistuu päättäjiin, jotka eivät ole muuttaneet järjestelmiä nykyistä paremmin työllistymistä tukeviksi, hän jatkaa.

Ilkka Oksala toteaa taloudellisten kannustimien pätevän myös työllisten kohdalla.

Entä sosiaaliturva?

Ilkka Oksalan mielestä päättäjille tuntuu nykyisin olevan vaikea tunnustaa, että myös sosiaaliturva vaikuttaa työttömän työnhakijan käyttäytymiseen. Näin ei hänen mukaansa ole ollut aina.

Oksala viittaa pääministeri Paavo Lipposen (sd.) hallituksen vaalikaudella 1995-1999 asettamaan ministeri Arja Alhon johtaman kannustinloukkutyöryhmään.

– Työryhmä esitti omavastuuta toimeentulotuen asumismenoihin, pienituloisille suunnattavien veronkevennysten suuntaamista työtuloihin sosiaaliturvan sijaan sekä pienten lasten päivähoitomaksujen tulosidonnaisuuden merkittävää lieventämistä. Työryhmän esitykset pääosin toteutettiin ja kannustinloukkuja saatiin purettua. Työn vastaanottaminen muuttui aiempaa kannattavammaksi.

Tämän jälkeen monet hallitukset ovat Ilkka Oksalan mukaan pahentaneet kannustinloukkuongelmia.

– Suomessa työikäisen väestön osuus pienentyy koko ajan. On erittäin tärkeää, että mahdollisimman suuri osa työikäisistä on töissä. Sen saavuttamiseksi tarvitaan monia toimia, joista yksi on kannustinloukkujen purkaminen. Vaan mistä löytyisi päättäjille rohkeutta ryhtyä toimeen. Pitäisikö heidän kysyä neuvoa niiltä edeltäjiltään, jotka tähän aikoinaan pystyivät?

Työvoimapulaan on toki monta syytä. Yksi niistä on kannustinloukut. Oheinen käppyrä osoittaa, että työllistymistodennäköisyys nousee rajusti juuri silloin, kun ansiosidonnainen työttömyysturva päättyy. Siksi tuen tasoa on porrastettava ja enimmäiskestoa lyhennettävä. pic.twitter.com/LvFstw0JLj — Ilkka Oksala (@IlkkaOksala) September 13, 2021