Osa EU-maista antaisi rokotteita Itä-Eurooppaan – myös Suomi mukana

Kolmetoista Euroopan unionin jäsenvaltiota pyytää Euroopan komissiota tukemaan itäeurooppalaisia EU:hun kuulumattomia valtioita jakamalla näille osan koronarokotteista, jotka oli alun perin tarkoitettu EU:n jäsenmaiden käyttöön, EurActiv kertoo.

Vetoomuksen ovat allekirjoittaneet Bulgaria, Kroatia, Tšekki, Tanska, Viro, Suomi, Unkari, Latvia, Liettua, Puola, Romania, Slovakia ja Ruotsi.

Maiden edustajat vaativat yhteisessä kirjeessään, että EU pyrkii helpottamaan koronarokotteen saatavuutta.

EurActiv kiinnittää huomiota siihen, että yksikään Euroopan unionin alkuperäinen jäsenmaa, kuten Saksa tai Ranska, eivät ole allekirjoittaneet vetoomusta.

Kyse on vasta vetoomuksesta eikä asiasta ole vielä tehty päätöksiä. Suomen osalta vetoomuksen on allekirjoittanut ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.).

Sosiaalisessa mediassa on keskiviikon aikana levinnyt kuva vetoomuksesta. Kuvan on jakanut myös Ruotsin entinen pääministeri Carl Bildt.

– On todella tärkeää, että EU yrittää auttaa Itä-Eurooppaa pääsemään rokotusten piiriin, Bildt kirjoittaa.

It is indeed important that 🇪🇺 tries to help 🇦🇲🇦🇿🇬🇪🇲🇩🇺🇦 with getting access to the COVID-19 vaccine. pic.twitter.com/lT0ezeMFSe

— Carl Bildt (@carlbildt) January 6, 2021