Oppositiota ajetaan ahtaalle Venezuelassa koronan varjolla

Presidentti on hyödyntänyt pandemiaa asemansa vahvistamiseksi.

Venezuelan presidentti Nicolas Maduron valta on vahvistunut koronaviruksen myötä, uutisoi CNN.

Tiistaina Maduron hallinnolle uskollinen korkein oikeus määräsi kahden suuren oppositiopuolueen puheenjohtajat erotettaviksi. Oikeusistuin nimitti uusiksi puheenjohtajiksi kaksi aiemmin puolueesta erotettua jäsentä, joita on syytetty Maduron tukijoiksi.

Viikkoa aiemmin korkein oikeus nimitti uusia jäseniä maan keskusvaalilautakuntaan. Perustuslain mukaan tämä valta kuuluisi kuitenkin Venezuelan kansalliskokoukselle, jossa oppositiopuolueilla on enemmistö.

Kansalliskokouksen virkaatekeväksi presidentiksi julistama Juan Guaidó on ilmoittanut, että oppositiopuolueet eivät ota osaa keskusvaalilautakunnan järjestämiin vaaleihin. Yli 50 maata on tunnustanut Guaidón maan presidentiksi, mutta hänellä ei ole varsinaista valtaa Venezuelassa.

Venezuelan keskusyliopiston historian professorin Margarita López Mayan mukaan Maduro on hyödyntänyt tehokkaasti koronavirusta opposition hiljentämiseksi. Armeijan asettaminen päävastuuseen epidemian hallitsemisessa on mahdollistanut suuremman sosiaalisen kontrollin ja esimerkiksi opposition mielenosoitusten kieltämisen. Kansalliskokouksen kokoontumisia on myös rajoitettu.

– Pandemia on ollut täydellinen tilaisuus Madurolle, Maya kommentoi.

Venezuelan kriisi on eskaloitunut viime vuosina. Maduron hallinto on murentanut maan demokraattista järjestelmää, ja aiemmin vauraasta öljyvaltiosta on lähtenyt kesäkuun alkuun mennessä lähes neljä miljoonaa pakolaista. Maa kärsii myös hyperinflaatiosta, korkeasta työttömyydestä sekä ruuan, sähkön ja lääkkeiden puutteesta.