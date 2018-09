”Oppositiossa on helppo olla puhdasoppisen oikeassa monessa asiassa”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Pääministeri kaipaa parannusta yhteiskunnalliseen keskustelukulttuuriin.

Dialogi sekä keskinäinen ymmärrys ja kunnioitus on pääministeri Juha Sipilän (kesk.) mukaan nostettava poliittisen keskustelun keskiöön. Sipilän mukaan kärjistykset ja tahallinen väärinymmärtäminen saavat monet jättäytymään keskustelujen ja yhteiskunnallisen päätöksenteon ulkopuolelle.

– Mitä hyötyä on keskustelusta, joka pyrkii vain osoittamaan toisen olevan väärässä? Onko politiikan puhumisen tavoite poliittiset pikavoitot ja kannatuksen kasvu vai kestävän hyvinvointiyhteiskunnan rakentaminen ja uudistaminen, pääministeri pohtii blogissaan.

Sipilä kertoo olevansa vakuuttunut siitä, että suomalaiset ovat kyllästyneitä riitelyyn ja ohipuhumiseen.

– He odottavat politiikkojen tekevän kestäviä päätöksiä heidän ja isänmaan parhaaksi, eivätkä he kaipaa toisten nokittelua. Politiikka on yhteisten asioiden hoitamista.

Länsimaisessa demokratiassa on Sipilän mukaan kyettävä käymään kipakkaakin poliittista debattia.

– On oikeus olla eri mieltä, mutta keskustelu on käytävä toisia kunnioittaen ohipuhumista välttäen.

Suomen kaltaista monipuoluejärjestelmää jossa on totuttu ”kaiken kirjaviin hallituksiin” pitäisikin pääministerin mukaan osata vaalia tavalla, joka lisää yhteenkuuluvuuden tunnetta ja eheyttä. Kyvystä tehdä päätöksiä yli puoluerajojen on hänen mukaansa pidettävä huolta.

– Kompromissien teko voi välillä kirpaista yksittäistä poliitikkoa tai puoluetta, mutta se on siltikin ainut tae kestävästä yhteiskunnan uudistamisesta. Omasta kokemuksesta tiedän, että oppositiossa itsekseen on helppo olla puhdasoppisen oikeassa monessa asiassa. Vaikeus tuleekin juuri kaikkien tavoitteiden yhteensovittamisesta porukalla.