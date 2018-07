Oppositiossa huoli: Turvapaikan uusintahakemuksia jätetään tutkimatta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Oppositioedustajien mukaan uusintahakemuksen käsittelyn kynnyksen pitäisi olla matala.

Vihreiden Olli-Poika Parviainen, RKP:n Anders Adlercreutz ja vasemmistoliiton Hanna Sarkkinen ovat jättäneet hallitukselle kirjallisen kysymyksen uusintahakemusten käsittelystä turvapaikkamenettelyssä.

Oppositioedustajien mukaan turvapaikanhakijamäärän valtava kasvu vuosina 2015-2016 on johtanut turvapaikkamenettelyn laadun heikkenemiseen ja hakijoiden oikeusturvan vaarantumiseen.

– Turvapaikkamenettelymme läpi on mennyt lukuisia henkilöitä, joiden turvapaikkaperusteita ei ole tutkittu lain edellyttämällä tavalla ja joiden asioissa viranomaisen lakisääteinen selvittämisvelvollisuus ei ole toteutunut, he toteavat.

Parviaisen, Adlercreutzin ja Sarkkisen mukaan on todennäköistä, että kansainväliseen suojeluun oikeutettuja henkilöitä ei ole tunnistettu. Tässä on heidän mukaansa todellisena vaarana, että Suomi rikkoo perustuslaissa ja kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa asetettua ehdotonta palautuskieltoa. Kyse on heidän mielestään ”vakavimmanasteisesta ihmisoikeusloukkauksesta”.

Ongelma olisi oppositioedustajien mukaan osin helposti korjattavissa uusintahakemusten perusteellisen käsittelyn avulla. He toteavat, että uusintahakemusten käsittelyn kynnyksen tulisi olla matala.

– Todellisuus ei näytä vastaavan tätä tavoitetta, sillä julkisuudessa on toistuvasti esillä tapauksia, joissa uusintahakemukset on jätetty tutkimatta, Parviainen, Adlercreutz ja Sarkkinen sanovat.

Kansanedustajat kysyvät, ”mitä hallitus aikoo tehdä varmistaakseen, että turvapaikanhakijoiden uusintahakemusten käsittelykynnys on matala, jolloin voidaan osaltaan estää ehdottoman palautuskiellon loukkaaminen ja millaiset kriteerit uusintahakemusten käsiteltäviksi ottamiselle on asetettu”.