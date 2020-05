”Opposition tehtävä on aina vaatia vähän enemmän rahaa”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Rahaministerin mukaan mikään ravintoloiden tuki ei kuitenkaan riitä.

Valtiovarainministeri Katri Kulmuni (kesk.) puhui eduskunnassa ravintoloiden uudelleentyöllistämisen ja rajoitusten hyvittämisen käsittelyssä.

Hänen mukaansa kysymys on ylipäänsä siitä, miten me avaamme yhteiskuntaa turvallisesti.

– Bisnes on aivan samalla tavalla loppunut ja ihmiset monista paikoista, joten siksi yhteiskunnan turvallinen avaaminen on nyt tässä se keskeinen asia. Siksi rohkaisu siihen, että ihmiset uskaltavat lähteä entistä enemmän askel kerrallaan liikkeelle ja uskaltavat nyt lähteä ravintoloihin, on erittäin tärkeää, Katri Kulmuni sanoi.

– Koska tosiasia on myös se, että ei mikään tukipaketti tule yksin riittämään. Se vain valitettavasti on tosiasia. Ja totta kai se on opposition tehtävä aina vaatia yksi tunti lisää tai vähän enemmän rahaa tai vähän suurempia veronkevennyksiä — näin se tietenkin kuuluu ollakin.

– Mutta kaikista parasta on, että me saamme yhteiskuntaa turvallisesti avattua ja ihmisille luottamusta siihen, että voivat lähteä tekemään niitä arkiaskareita myös tässä uudessa tilanteessa, jossa korona on myllertänyt koko maailmaa, ministeri jatkoi.

Hän toisti vielä, että ”kaikista tärkeintä on se, että me pystymme luomaan ihmisille turvallisuutta ja uskoa siihen, että nyt voi hyvillä mielin, turvallisesti lähteä liikkeelle sinne ravintolaan ja tekemään niitä hyväksi katsomiaan asioita myös tässä koronatilanteessa, koska Suomi on tähän mennessä pärjännyt erittäin hyvin tämän tilanteen hoidossa eduskunnan ansiosta”.