Opposition PS ja Sdp väittelivät eduskunnassa keskenään

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

PS:n Toimi Kankaanniemi ja Sdp:n Antti Lindtman ottivat eriä taloudesta.

Eduskunnan keskustelu aktiivimallin kumoamista koskevasta kansalaisaloitteesta päättyi tiistaina erikoisesti, kun Sdp:n ryhmäjohtaja ja PS:ia nykyisin edustava veteraanipoliitikko väittelivät keskenään. Molemmat ovat oppositiopuolueiden edustajia.

Sdp:n Antti Lindtman julisti ensin puheenvuorossaan, että ”pohjoismaiseen sosiaalidemokraattiseen aktiiviseen työvoimapolitiikkaan kuuluu se, että jos olet sairas tai työkyvytön ja menet kuntoutukseen, niin sinua ei siitä rangaista”.

– Eikä sosiaalidemokraattista pohjoismaista aktiivista työvoimapolitiikkaa edusta myöskään sellainen työttömyysturvajärjestelmä, jossa tuhansia ja tuhansia ihmisiä pudotetaan viimesijaiselle toimeentulotuelle, josta työllistyminen on kaikkein vaikeinta, Antti Lindtman arvosteli aktiivimallia.

PS:n Toimi Kankaanniemi vastasi, että tämä ”kaunis kuvaus sosiaalidemokratiasta on kyllä 90-luvulta alkaen, EU-jäsenyydestä ja (Paavo) Lipposen ensimmäisestä hallituksesta lähtien, kärsinyt aikamoisen inflaation”.

– En haikaile mitään devalvaatioaikaa, mutta ne ovat nyt olleet työttömyys ja työllisyys, jotka ovat joustaneet 90-luvun lopulta lähtien, kun Lipponen väkisin runnoi meidät tähän yhteisvaluuttaan, joka nyt on syvässä kriisissä. Meillä ei ole mitään kovin kaunista tulevaisuutta näköpiirissä sosiaalidemokraattienkaan johdolla, valitettavasti, Toimi Kankaanniemi sanoi.

– Jos te nyt vallan saatte, niin te olette tämän saman työttömyysongelman ja heikon talouskehityksen uhreja ja vankeja, ja siitä ei kovin helppo ole eteenpäin mennä. Vaihtoehtoa nyt tarvittaisiin, ja on mielenkiintoista, kun teiltä löytyy vain menolisäyksiä vaihtoehdoksi.

Antti Lindtman vastasi olleensa 1990-luvulla vielä peruskoulussa.

– En voi olla ajattelematta, johtuuko se siitä, että vielä alkukaudesta edustaja Kankaanniemi antoi tukensa työttömyysturvan lyhentämiselle, antoi tukensa työttömyysturvan leikkaamiselle, antoi tukensa työttömyysturvan leikkaamiselle toisen ja kolmannen kerran, Antti Lindtman syytti.

– Jokainen perussuomalainen kansanedustaja tässä salissa on äänestänyt sen puolesta, että heiltä, jotka ilman omaa syytään ovat jo ennestään puolet tuloistaan menettäneet, leikataan lisää. Ja, edustaja Kankaanniemi, luulenpa, että suomalaiset tämän muistavat, Lindtman sanoi.

Synkkää aikaa

Toimi Kankaanniemi kehotti seuraavaksi Antti Lindtmania katsomaan vähän kauemmaksi EU- ja euroaikaan.

– Se on ollut synkkää aikaa siinä mielessä, kun työttömyys on ainoa, joka on joustanut.

– Mitä tulee näihin leikkauksiin, minä olen monta kertaa sanonut, että keväällä 2015 Suomi oli katastrofin partaalla Antti Rinteen luovuttua valtiovarainministerin tehtävästä. Silloin oli kerta kaikkiaan pakko tehdä aika voimakkaita toimenpiteitä, kun te ette olleet niitä tehneet viime kaudella, vaan oli ajauduttu 100 000 uuden työttömän armeijaan, ja silloin eivät kyllä vaihtoehdot olleet kovin hyvät, Toimi Kankaanniemi sanoi.

Kankaanniemen mukaan kolme neljä vuotta sitten ei ollut varaa parantaa etuisuuksia – ”Suomi oli syöksyssä”.

Antti Lindtman muistutti, että vuonna 2015, vuonna 2016 ja vielä vuonna 2017 Kankaanniemi oli sitä mieltä, että pitää tehdä kovia toimenpiteitä, joihin kuului muun muassa työttömiltä leikkaaminen.

– Huonossa taloussuhdanteessa, kun talous ja työllisyys eivät kasvaneet, te, edustaja Kankaanniemi olitte sitä mieltä, että työttömiltä leikkaaminen on oikein.

Toimi Kankaanniemi totesi lopuksi, että ”Vaihtoehto keväällä 2015 olisi ollut se, että Suomen luottoluokitus olisi romahtanut. Valtavat ongelmat olisivat kaatuneet syliin, niin kuin kaatuivat vuonna 90, 91”.