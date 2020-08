Opposition johtajia pidätetty Valko-Venäjällä

Kaksi Valko-Venäjän opposition perustaman koordinaationeuvoston jäsentä on pidätetty Minskin MTZ-traktoritehtaalla.

Asiasta uutisoiva valkovenäläinen TUT-uutissivusto on julkaissut pidätyksestä alla näkyvän videon.

Pidätettyjen kerrotaan olevan Valko-Venäjän ktistillisdemokraattien puheenjohtajistoon kuuluva Olga Kovalkova ja tehtaan lakkoliikeen johtajana tunnetuksi tullut Sergei Dilevski.

Two members of Tikhanovskaya’s Coordinstion Committee arrested outside Minsk Tractor Factory this morning. One is Sergey Dylevsky, the strike leader profiled by the NYT last week. https://t.co/Gjk7mfX9gd https://t.co/PmwVBnue7G

