Oppositiolta hoitajamitoituksesta lakialoite – ”Petteri Orpo voi allekirjoittaa sen”

Vihreät ehdotti puheenjohtajien nimien laittamista paperiin, vasemmistoliitto tyrmäsi yhteiset sitoumukset.

Oppositio on valmistellut viikonlopun aikana eduskunnalle lakialoitteen hoitajamitoituksen kirjaamisesta lakiin.

Lakialoitteen ensimmäinen allekirjoittaja on entinen peruspalveluministeri Maria Guzenina (sd.), joka esitti mitoituksen kirjaamista lakiin vuona 2012.

Guzeninan mukaan aivan kuten sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Krista Kiuru (sd.) sanoi viime viikolla, ei tarvita kuin yksi lause lakiin.

– Tämä lause kuuluu näin: Henkilöstömitoituksen tulee edellyttää palveluntarvetta, joka turvaa iäkkäille laadukkaat palvelut. Henkilöstömitoituksen tulee olla tehostetussa, ympärivuorokautisessa palveluasumisessa ja pitkäaikaisessa laitoshoidossa vähintään 0,7 täysiaikaista työntekijää palveluja saavaa iäkästä henkilö kohti, Maria Guzenina luki tiedotustilaisuudessa.

Guzeninan mukaan tämä on alkuperäinen henkilöstömitoutustavoite vuodelta 2012. Lisäksi lakialoitteessa perutaan hallituskauden alussa tehdyt heikennykset vanhuspalvelulakiin, jotka liittyivät vastuuhenkilöön ja henkilöstön kelpoisuusvaatimuksiin eli siitä, keitä henkilöstömitoitukseen voidaan laskea.

– Tämä on ollut yksi niistä syistä, minkä takia meillä tuo 0,5 suositus on jäänyt käytännössä niin heikoksi, että meillä on vanhuksia jäänyt heitteille ympärivuorokautisessa hoivassa, Guzenina sanoi.

Hänen mukaansa suosituksilla ei saada enää tarvittua tulosta aikaan, vaan tarvitaan tiukkaa kirjausta lakiin.

– Oppositio auttaa nyt hallitusta lakiesityksellä, joka voidaan käsitellä nopeassa aikataulussa eduskunnassa vielä ennen vaalikauden loppua.

”Tästä ei saa tehdä koulutuslupausta”

Ennen opposition tiedotustilaisuutta tänään tiistaina kokoomuksen puheenjohtaja, valtiovarainministeri Petteri Orpo ilmoitti, että kokoomus on valmis kirjaamaan hoitajamitoituksen lakiin.

SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman sanoi, että viime viikolla keskusta muutti kantaansa ja tänään kokoomuksen Petteri Orpo sanoi olevansa valmis tarkistamaan kantaansa.

– On kuitenkin näiden Petteri Orpon kommenttien valossa epäselvää, onko kokoomus todella valmis tähän sitoutumaan, että mitoitus kirjataan lakiin vai ovatko nämä puheet voimassa vain vaaleihin asti. Tästä ei nyt saa tehdä koulutuslupausta, Lindtman painotti.

Sen vuoksi oppositio on Antti Lindtmanin mukaan päättänyt avata lakialoitteensa allekirjoitusmahdollisuuden myös hallituspuolueille.

– Näin ollen kokoomuksella on nyt mahdollisuus tarkistaa oma kantansa, ovatko he aidosti sitoutuneita 0,7:n mitoituksen kirjaamiseen lakiin. Sen voi tehdä niin, että Petteri Orpo ja muut kokoomuksen eduskuntaryhmän jäsenet allekirjoittavat lakialoitteen, Lindtman ehdotti.

Lailla ilman sanktioita ei ole merkitystä

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Leena Meri sanoi, että mitoituksen lisäksi lakiin pitää saada myös sanktiot.

– Sanktiointi ei ratkea lainkaan tällä. Se onkin sitten seuraava ponnistus. Tähän pitää saada kunnon sanktiot, koska lailla ilman sanktioita ei ole merkitystä, Leena Meri sanoi.

Vihreiden kansanedustaja Outi Alanko-Kahiluoto puolestaan totesi, että nykyistäkään hoitajamitoitusta ei noudateta.

– Se ei riitä, että säädetään tiukemmasta sitovasta hoitajamitoituksesta, vaan myös valvonnan ja sen resurssien pitää olla kunnossa, Outi Alanko-Kahiluoto sanoi.

Hänen mukaansa hoitajilla pitäisi olla mahdollisuus ilmoittaa nimettömästi suoraan valvoville viranomaisille, kun palveluiden laadussa on puutteita.

Sote-valiokunnalta löytyy aikaa ja tahtoa

Alanko-Kahiluoto kertoi lukeneensa kesken tiedotustilaisuuden STT:n tekstiviestin, jonka mukaan oikeuskanslerin arvion mukaan tällä vaalikaudella ei ehditä mitoitusta enää eduskunnassa käsitellä.

– Ei se mitään. Meillä vihreillä on tähän ratkaisuehdotus. Ehdotamme, että puolueiden puheenjohtajat laittavat nimet paperiin ja sitoutuvat siihen, että riippumatta siitä, mitkä puolueet ovat seuraavassa hallituksessa, niin seuraava hallitus säätää nykyistä sitovammin hoitajamitoituksesta, Alanko-Kahiluoto ehdotti.

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Aino-Kaisa Pekonen puolestaan totesi pääministeri Juha Sipilän (kesk.) sanoneen juuri, että lakiesitystä ei enää tällä vaalikaudella ehditä tuoda eduskuntaan.

– Ei se mitään. Oppositio on tämän lakialoitteen tehnyt ja tämä lakialoite saadaan kyllä täällä eduskunnassa etenemään. Toivon, että se tulee pikaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan ja meillä löytyy paitsi aikaa, niin tahtoa valiokunnassa käsitellä tämä asia, sosiaali- ja terveysvaliokunnassa istuva Pekonen sanoi.

Pekonen lisäsi, ettei hän usko ”mihinkään puolueiden puheenjohtajien yhteisiin sopimuksiin tai sitoumuksiin”.

Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko (kesk.) puolestaan kertoi tiedotusvälineille käynnistävänsä hoitajamitoitukseen liittyvän lain valmistelun ministeriössä, vaikkei lakia ehditäkään käsitellä eduskunnassa ennen vaaleja.