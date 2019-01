Oppositiojohtaja: Nicolás Maduron upseerin loikka tervetullut

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Venuzuelan Washingtonin-sotilasasiamies loikkasi opposition puolelle.

Venezuelan sotilasasiamies Yhdysvalloissa eversti Jose Luis Silva siirtyi Venezuelan parlamentin ja opposition puolelle. Silva julkaisi lauantaina 26.1. videon, jossa kehotti muita upseerikollegoitaan hylkäämään hallinnon. Hän on ensimmäinen Venezuelan diplomaattinen edustaa

– Tänään osoitan sanani Venezuelan kansalle ja erityisesti aseveljilleni maamme asevoimissa, ja kehoitan tunnustamaan Juan Guaidón ainoaksi lailliseksi presidentiksi, sanoi eversti Silva Venezuelan Washingtonin-suurlähetystössä kuvatussa videossa.

– Asevoimien johto pitää muuta armeijaa panttivankinaan. Tyytymättömiä on paljon, todella paljon. VIestini asevoimille on: ’Älkää kohdelko kaltoin kansaanne’. Meille annettiin aseet kansakuntamme itsenäisyyden puolustamiseksi. He eivät antaneet niitä meille sanoen: ’Nämä ovat kansaa vastaan käytettäväksi ja nykyisen hallituksen puolustamiseksi’, jatkoi Silva.

Venezuelan parlamentin vt. presidentiksi julistama parlamentin puhemies Juan Guaidó ilmaisi Twitterissä tukensa Silvalle ja ilmaisi toiveensa, että muut seuraisivat tämän esimerkkiä. Venezuelan puolustusministeriö taas kutsui tviitissään Silvaa ”pelkuriksi” ja ”isänmaanpetturiksi”.

1/2

Pude ver y tomar nota del mensaje enviado por el Coronel José Luis Silva Silva agregado militar de la Embajada de Venezuela en Washington. Ante eso damos la bienvenida a él y a todos los que con honestidad se quieran apegar a la CRBV y a la voluntad del pueblo venezolano. https://t.co/mEaqCLPvy7 — Juan Guaidó (@jguaido) January 26, 2019

Subordinarse ante los intereses internacionales es un acto de traición y cobardía con la Patria heredada por nuestro Libertador Simón Bolívar, por ello, repudiamos las declaraciones por parte del Cnel. Jose Luis Silva Silva, quien desempeñaba cargo como Agregado Militar en EEUU. pic.twitter.com/VJRqzYz68M — Prensa FANB (@PrensaFANB) January 27, 2019