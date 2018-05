Oppositio: Valiokunta ei voi hyväksyä miljardien taloudellista riskiä

Oppositiopuolueet ovat laatineet yhteisen eriävän mielipiteen valtiovarainvaliokunnan lausuntoon sote- ja maakuntauudistuksesta.

Valtiovarainvaliokunta on useaan otteeseen pyytänyt turhaan valtiovarainministeriöltä perusteltua ja huolellista arviota lyhyen ja pitkän aikavälin sote- ja maakuntauudistuksen kustannuksista. Vaikutusten arviointiin ei ole vaivauduttu miljardienkaan tarkkuudella.

Kaikki oppositiopuolueet eli SDP, perussuomalaiset, vihreät, vasemmistoliitto, RKP ja kristillisdemokraatit toteavat, että hallituksen esitykset soten ja maakuntien rahoituksesta ovat niin puutteellisia, että niitä ei voi hyväksyä.

– Juha Sipilän (kesk.) hallitus väheksyy eduskuntaa, sanovat ryhmien valtiovarainvastaavat Timo Harakka (sd.), Ville Vähämäki (ps.), Ozan Yanar (vihr.), Kari Uotila (vas.), Mats Nylund (RKP) ja Peter Östman (kd.).

Valtiovarainvaliokunta julkaisi hyvin kriittisen lausunnon, josta ilmenee, että valinnanvapaus aiheuttaa merkittäviä kustannuksia sekä muutosvaiheessa että vuosien kuluessa. On jopa todennäköistä, että väitetyn kolmen miljardin säästöjen sijaan aiheutetaan päinvastoin miljardiluokan lisäkustannukset.

Oppositioedustajien mukaan valtiovarainvaliokunta on useaan otteeseen pyytänyt turhaan valtiovarainministeriöltä perusteltua ja huolellista arviota lyhyen ja pitkän aikavälin kustannuksista.

– Koska valinnanvapauteen ja maakuntiin on päädytty hallituspuolueiden poliittisella sopimuksella, ei uudistuksen valmistelussa ole vaivauduttu vaikutusten arviointiin miljardienkaan tarkkuudella. Tämä on erityisen vastuutonta siksi, että markkinoiden avaamista on käytännössä mahdoton peruuttaa, kun se kerran on tehty.

Pelkästään lähivuosien muutoskustannukset aiheuttavat valiokunnan kuulemien asiantuntijoiden mukaan jopa kahden miljardin euron kustannusriskin. Kuluja syntyy välittömästi asiakassiirtymistä, sopeuttamistarpeista, palkkaharmonisoinnista, ICT-kuluista ja palveluiden uudelleenjärjestämisestä.

– Osa kustannuksista jää rasittamaan maakuntia pysyvästi, eikä niihin ole varauduttu samaan aikaan käsiteltävässä valtiontalouden kehyksessä, oppositio sanoo.

Hallitus ei osoita mekanismia, jolla sote-malli tuottaisi väitetyt säästöt. Sen sijaan valtiovarainvaliokunnassa on ilmennyt, että valinnanvapaus lisää kustannuksia merkittävästi.

– Tuottajat voivat siirtää kustannuksia, valikoida asiakkaitaan (kermankuorinta), ylihoitaa terveitä ja alihoitaa sairaita. Terveyserot kasvavat, eivät supistu. Markkinoita uhkaa keskittyminen ja hintasanelu. Maakunnilla ei ole riittävästi välineitä hillitä kustannuksia ja hyötyä tehostamisesta, oppositio sanoo.

Koska hallitus vaatii eduskunnalta allekirjoitusta avoimeen vekseliin, oppositiopuolueet ovat poikkeuksellisesti laatineet yhteisen eriävän mielipiteen valtiovarainvaliokunnan lausuntoon.

– Pidämme yli puoluerajojen sote- ja maakuntauudistuksen taloudellisia riskejä aivan kohtuuttomina. Esitämme yksimielisesti sosiaali- ja terveysvaliokunnalle, että se hylkäisi kaikki hallituksen esitykset, opposition valiokuntavastaavat toteavat.